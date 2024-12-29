البنك العربي يكرّم موظفيه المتطوعين ضمن برنامجه للمسؤولية الاجتماعية "معاً"

الوكيل الإخباري- أقام البنك العربي مؤخراً حفله السنوي الخاص بتكريم المتطوعين في برنامج البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية "معاً" وذلك تقديراً للدور المميز الذي يقومون به، حيث أقيم الحفل في مبنى الإدارة العامة للبنك. وحضر الحفل رئيس مجلس إدارة البنك العربي السيد صبيح المصري والمدير العام التنفيذي الآنسة رندة الصادق وعدد من مدراء القطاعات والدوائر والموظفين.

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وشهد الحفل تكريم فريق المتطوعين من موظفي البنك الذين شاركوا خلال العام بمجموعة من النشاطات والمبادرات الرامية إلى خدمة المجتمع المحلي في العديد من المجالات منها: الصحة وحماية البيئة ومكافحة الفقر والتعليم ودعم الأيتام وتمكين المرأة.



وعبّر الموظفون المكرّمون خلال الحفل عن شكرهم واعتزازهم بالتقدير الذي تلقوه من البنك، والذي يشكل حافزاً لهم لمواصلة التطوع بوقتهم وجهدهم لدعم الأنشطة والمبادرات الرامية إلى خدمة المجتمع وتنميته.



وشهد برنامج "معاً" نمواً ملحوظاً هذا العام، حيث ارتفعت أعداد المتطوعين والمستفيدين من المبادرات بشكل كبير مما يعكس التزام البنك المتواصل تجاه خدمة المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وقد ترك البرنامج أثراً إيجابياً واضحاً على المجتمعات المحلية التي استفادت من هذه المبادرات في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، كما أسهم في تطوير مهارات موظفي البنك وتعزيز قيم المواطنة والتعاون والعمل الجماعي بينهم.