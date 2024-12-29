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البنك العربي يكرّم موظفيه المتطوعين ضمن برنامجه للمسؤولية الاجتماعية "معاً"

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البنك العربي خلال تكريم موظفيه المتطوعين
الأحد، 29-12-2024 10:16 ص

الوكيل الإخباري-   أقام البنك العربي مؤخراً حفله السنوي الخاص بتكريم المتطوعين في برنامج البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية "معاً" وذلك تقديراً للدور المميز الذي يقومون به، حيث أقيم الحفل في مبنى الإدارة العامة للبنك. وحضر الحفل رئيس مجلس إدارة البنك العربي السيد صبيح المصري والمدير العام التنفيذي الآنسة رندة الصادق وعدد من مدراء القطاعات والدوائر والموظفين. 

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وشهد الحفل تكريم فريق المتطوعين من موظفي البنك الذين شاركوا خلال العام بمجموعة من النشاطات والمبادرات الرامية إلى خدمة المجتمع المحلي في العديد من المجالات منها: الصحة وحماية البيئة ومكافحة الفقر والتعليم ودعم الأيتام وتمكين المرأة.


وعبّر الموظفون المكرّمون خلال الحفل عن شكرهم واعتزازهم بالتقدير الذي تلقوه من البنك، والذي يشكل حافزاً لهم لمواصلة التطوع بوقتهم وجهدهم لدعم الأنشطة والمبادرات الرامية إلى خدمة المجتمع وتنميته.


وشهد برنامج "معاً" نمواً ملحوظاً هذا العام، حيث ارتفعت أعداد المتطوعين والمستفيدين من المبادرات بشكل كبير مما يعكس التزام البنك المتواصل تجاه خدمة المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وقد ترك البرنامج أثراً إيجابياً واضحاً على المجتمعات المحلية التي استفادت من هذه المبادرات في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، كما أسهم في تطوير مهارات موظفي البنك وتعزيز قيم المواطنة والتعاون والعمل الجماعي بينهم.


وقد نفذ فريق متطوعي البنك العربي ما يقارب 84 مبادرة مجتمعية خلال العام الحالي بمشاركة أكثر من 526 موظف وموظفة من مختلف الدوائر والأقسام وفروع البنك في محافظات المملكة، كما بلغ عدد المشاركات التطوعية 1,105 مشاركة وبلغ عدد المستفيدين من الأنشطة والمبادرات المجتمعية التي دعمها البنك خلال العام في إطار جهوده المتعلقة بالاستدامة ما يقارب 1,588,000 مستفيد ومستفيدة من مختلف الفئات عبر المملكة.  

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية "معاً" يواصل منذ إطلاقه دعم المبادرات المجتمعية الهادفة والتي تطوع من خلالها المئات من موظفي البنك كما يتيح البرنامج لعملاء البنك تقديم تبرعاتهم لعدد من المؤسسات غير الربحية من خلال الصرافات الآلية والخدمات المصرفية الرقمية بالإضافة إلى بطاقة معاً الائتمانية البلاتينية.  

 
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