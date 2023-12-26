البنك العربي يوزع بطانيات على الأسر العفيفة ضمن مبادرة "لمسة دفا" بالتعاون مع تكية أم علي

الوكيل الإخباري

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- في إطار جهود البنك العربي على صعيد المسؤولية الاجتماعية، قام البنك وبالتعاون مع تكية أم علي مؤخراً بتوزيع 1,278 بطانية على 610 أسرة منتفعة من تكية أم علي في عدد من محافظات الشمال والوسط والجنوب وذلك ضمن مبادرة "لمسة دفا".وتأتي هذه المبادرة والتي يدعمها البنك العربي للعام الحادي عشر على التوالي مع حلول فصل الشتاء وتهدف إلى توزيع البطانيات على الأسر العفيفة والمستفيدة من تكية أم علي للمساهمة في توفير شتاء دافئ لهم وتخفيف الأعباء الاقتصادية عليهم.وشكر مدير عام تكية أم علي، سامر بلقر البنك العربي قائلاً "أشكر البنك العربي لدعمه المستمر والمستدام لبرامج تكية أم علي على مدى السنوات السابقة. وما يعكس هذا الدعم الثابت إلا إيمان البنك العربي برؤية تكية أم علي في الوصول إلى أردن خالٍ من الجوع ودعم الأسر المحتاجة بشتى الطرق".وتعليقاً على هذه الحملة أشاد بلقر بجهود البنك العربي في توفير شتاء دافئ للأسر المحتاجة خلال أوقات البرد القاسية، مؤكدًا أن هذه المبادرة الدائمة تلقى تقديرًا كبيرًا وتعتبر مصدر سعادة وراحة لقلوب الأسر المستفيدة من خدمات تكية أم علي."وتعمل تكية أم علي على توفير الدعم الغذائي الشهري والمستدام للأسر التي تعيش تحت خط الفقر الغذائي في جميع محافظات المملكة. حيث تعتمد تكية أم علي في الوقت الحالي 20,000 أسرة محتاجة في مختلف محافظات المملكة، وتقدم الطرود الغذائية لهذه الأسر شهرياً وعلى مدار العام، ويحتوي كل طرد غذائي على مواد غذائية تلبي احتياجات الأسرة لمدة شهر كامل.وتجدر الإشارة إلى أن برنامج البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية "معاً" يواصل منذ إطلاقه دعم المبادرات المجتمعية الهادفة والتي تطوع من خلالها المئات من موظفي البنك كما يتيح البرنامج لعملاء البنك تقديم تبرعاتهم لعدد من المؤسسات غير الربحية من خلال الصرافات الآلية والخدمات المصرفية الرقمية بالإضافة إلى بطاقة معاً الائتمانية البلاتينية.