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الأحد، 10-04-2022 02:36 م

البنك العقاري المصري العربي يطلق حملة ترويجية لأعلى قيمة استرجاع نقدي خلال رمضان المبارك

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الوكيل الاخباري - أطلق البنك العقاري المصري العربي حملة ترويجية خاصة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، تتيح لعملائه من حملة البطاقات الائتمانية (فيزا) استرجاع نقدي لمبلغ يصل قيمته الى 100 دينار من مجموع الحركات المنفذة لمشترياتهم من خلال قطاعات ومتاجر محددة وهي اعلى قيمة استرجاع نقدي خلال رمضان المبارك  .

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وتهدف الحملة الترويجية الخاصة بحاملي ببطاقات البنك العقاري المصري العربيالائتمانية إلى مكافأة العملاء وحثهم على استخدام البطاقات الائتمانية بدلاً من النقد عند تنفيذ مشترياتهم من خلال قطاعات متاجر متعددة (المخابز والحلويات، السوبر ماركت والهايبر ماركت، محلات العاب الأطفال، المطاعم ، قطاع الألبسة ومراكز وصالونات التجميل) والتمتع بالقيمة المضافة العالية التي توفرها هذه البطاقات.


وتجدر الإشارة هنا إلى أن بطاقات البنك العقاري المصري العربيتمنح حامليها مجموعة من المزايا من بينها، القبول الواسع محلياً وعالمياً، إضافة إلى إمكانية الوصول إلى حسابات البطاقات الائتمانية بمنتهى السهولة وفي أي وقت عن طريق عقاري موبايل والخدمة المصرفية عبر الانترنت "عقاري أون لاين" والاستفادة من خدمة التقسيط المريح لدى مجموعة واسعة من المتاجر

 




 

 


 

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