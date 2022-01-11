البنك العقاري المصري العربي يطلق حملته الجديدة للقروض الشخصية

الوكيل الاخباري -

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أعلن البنك العقاري المصري العربي عن اطلاق حملته الجديدة للقروض الشخصية تحت شعار " قرضنا غير " في خطوه منه لتلبية احتياجات العملاء المصرفية المتنوعة وبما يلائم مع متطلباتهم المتنامية .حيث تم تصميم هذا القرض بمواصفات تنافسية عدة، تمنح العملاء إمكانية الحصول على قرض مع فترة سداد مرنة تصل لغاية 10 سنوات دون الحاجة لوجود كفيل شريطة تحويل الراتب، بالإضافة إلى تميز القرض بأسعار فوائد تفضيلية ومتناقصة تبدا من 6.75% , ومكافأة نقديه تصل قيمتها لغاية 1500 دينار ، كما يتميز القرض بخدمات القيمة المضافة والتي تقدّم لكافة المستفيدين من البرنامج، كإعفاء العميل من عموله المنح للقروض المحولة من بنوك أخرى ومنح خدمة سقف " راتبك مقدما " .وعلق المدير الاقليمي للبنك العقاري المصري العربي طارق عقل - قائلا:" ان البنك العقاري المصري العربي يواصل دوره الرائد وعلى جميع الأصعدة سواء من حيث المنتجات والخدمات وضمن إستراتيجية هدفها الاستجابة السريعة لاحتياجات العملاء.ونوه عقل الى أن عملائنا هم محور اهتمانا لذا فإننا نحرص دومًا على تلبية احتياجاتهم بأفضل صورة ممكنة وتعزيز تجربتهم المصرفية على أكمل وجه، وعليهنسعى من خلال هذه الحملة الجديدة لمكافأتهم ومنحهم فرصة لتلبية احتياجاتهم المتنوعة وبما يتلاءممع متطلباتهم المتنامية ، حيث أن هذا البرنامج يمثل أحد الحلول التمويلية المميزةليصبح البنك العقاري المصري العربي والخيار المفضل والاختيار الأول لعملائه المميزين، وبطريقة تُسهل على العملاء الحصول على الخدمة بشكل سريع.ومن الجدير بالذكر أن البنك العقاري المصري العربي بنك اقليمي رائد ، تأسس عام 1880 ، ومقره الرئيسي في جمهورية مصر العربية ، ويعد نموذجاً شاملاً لتقديم كافة الخدمات المصرفية سواء للأفرادأو الشركات .