هل تستطيع الحيوانات التنبؤ بالطقس؟

أوضحت تونكس أن الكلاب تملك سمعًا حادًا يمكّنها من سماع الرعد من مسافات بعيدة، كما أنها، إلى جانب حيوانات أخرى، قادرة على استشعار التغيرات في الضغط الجوي، ما ينعكس على سلوكها. وأكدت أن هذا السلوك ليس خارقًا، بل غريزي ومبني على قدرات حسية متطورة.
وفي المقابل، نفت تونكس بعض المعتقدات الشائعة مثل أن الأبقار تستلقي قبل المطر، موضحة أن ذلك مجرد سلوك طبيعي له علاقة بالراحة والهضم. كما رفضت صحة الربط بين ظهور سمكة الريم على الشواطئ والكوارث الطبيعية، مؤكدة دحض هذه الفرضية علميًا.
وأشارت تونكس إلى أن بعض الحيوانات البرية، مثل الخيول في "أوتر بانكس" بكارولاينا الشمالية، أظهرت أنماطًا سلوكية موثقة عند اقتراب العواصف، مثل التجمع وتوجيه ظهورها للرياح. كما أن بعض الثدييات تتجه إلى المناطق المرتفعة استجابة لتغيرات الضغط.
ونصحت تونكس أصحاب الحيوانات الأليفة بتوفير بيئة آمنة لحيواناتهم عند اضطراب الطقس، وتجنب إظهار القلق حتى لا ينعكس على سلوك الحيوان.
الخلاصة: رغم افتقار الحيوانات للأدوات العلمية، فإن قدراتها الحسية الفطرية تجعلها حساسة لتغيرات الطقس، لكن من المهم التمييز بين السلوك الغريزي والمفاهيم الخاطئة غير المدعومة علميًا.
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