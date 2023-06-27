الثلاثاء 27-06-2023
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الثلاثاء، 27-06-2023 02:21 م

البوتاس العربية تهنئ جلالة الملك وولي العهد والأمة الإسلامية بعيد الأضحى المبارك

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الوكيل الإخباري- يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب وأعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي للشركة الدكتور معن النسور والإدارة التنفيذية، وجميع العاملين في الشركة،  برفع  أسمى أيات التهنئة والتبريك إلى مقام صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله وللأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلين الله أن يعيده دائما على الأردن وشعبه وعلى الأمة الإسلامية باليمن والخير والسلام والرفعة.اضافة اعلان

 




 

 


 

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