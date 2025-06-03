الرئيس البرازيلي يكرّم الدكتور معن النسور، الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية، بوسام ريو برانكو تقديراً لدوره في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين

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