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الأحد، 25-12-2022 11:53 ص

الربط بين الابتكار والاستدامة: تركيز سامسونج خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2023

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الوكيل الإخباري - إننا نعيش في عالم شديد التعقيد تسوده التغيرات المتسارعة.
يتغير في عالمنا كل شيء، بدءاً من التكنولوجيا إلى الأسواق وحتى طبيعة المستهلكين، كما نواجه تحديات إضافية بسبب الوباء والشكوك المحيطة بالاقتصاد العالمي.
وبناءً على ذلك، أصبحت "البيئة" و "التجربة" المتعلقة بطرق عيشنا، تمثلان الجانب الأهم في حياتنا، مع تعميق اهتمامنا بصياغة مستقبل مستدام.
وبما أننا الشركة الرائدة عالمياً في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية وتقنيات المعلومات والاتصالات، أعتقد أن سامسونج للإلكترونيات تتحمل مسؤولية إنشاء سلسلة قيمة تكون صديقة للبيئة، بالاعتماد على تقنياتنا ومنتجاتنا المبتكرة، وتوفير تجارب أعلى قيمة وأكثر فائدة لها ولعملائها على حدّ سواء.

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وهذا هو السبب الذي يدفع سامسونج لتركيز كل جهودها على الاعتراف بالابتكار المستدام، باعتباره القيمة الأساسية والعنصر الأساسي في مختلف أعمالنا.
وفي معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2023 الذي سيقام في يناير المقبل، ستحدد سامسونج خطتها لـ "إدخال الهدوء إلى عالمنا المتصل"، من خلال تأكيدنا على مسؤولياتنا ورؤيتنا للسعي نحو تحقيق هذا الهدف، ومشاركة رحلتنا معاًمن أجل ضمان مستقبل مستدام ومزدهر.

SmartThings: توفير تجارب متطورة للاتصال الفائق في حياتنا وإن كانت غير مرئية
ستقدم سامسونج في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2023 تجربة SmartThings جديدة وموسعة، وقادرة على دمج المنظومة المنزلية للعملاء بشكل أكثر سلاسة، مع نظام مدعوم بمستوى محسّن من الأمان.
وسنستكشف أيضاً طرقاً أسهل وأكثر أماناً لتوصيل الأجهزة، مع تقديم تجارب مخصصة لكل مستخدم بشكل أدق باستخدام الذكاء الاصطناعي.
إننا نتعاون بشكل وثيق مع العديد من شركاء الصناعة لتجسيد تجربة SmartThings، وترسيخ نهج جديد لتوفير تجارب متصلة مثالية، وتكون مخصصة للمستخدمين وفقاً لما يفضلونه، وبالتناغم مع أنماط حياة كل فرد.

مستقبل مستدام في عصر الاتصال الفائق
حتى تتمكن من تقديم تجارب حياة يومية أفضل، اهتمت سامسونج بطرق معالجة التكنولوجيا للصعوبات والمشاكل التي نواجهها في الحياة اليومية. وواصلنا تحديد الطرق للإسهام في خلق مستقبل أكثر استدامة، من خلال تطوير منتجات مستدامة و معززة بتقنيات مبتكرة.
ومنذ إعلاننا عن استراتيجيتنا البيئية الجديدة في سبتمبر الماضي، أكدنا على خططنا للمساهمة في التغلب على أزمة المناخ بفضل تقنياتنا المبتكرة، بما في ذلك أشباه الموصلات منخفضة الطاقة للغاية والمنتجات الموفرة للطاقة. وأعلنا أيضاً عن هدفنا المتمثل في الوصول إلى الحياد الكربوني التام بحلول العام 2050.
إن توفير الطاقة من خلال SmartThings وتطوير منتجات مبتكرة صديقة للبيئة، يُظهران الطرق التي نتبعها لدعم قيمنا المستدامة والطموحة.
ونعمل بنشاط من أجل تعزيز جهودنا البيئية والمجتمعية عن طريق المشاركة في شراكات إدارة الأعمال المستدامة مع الجهات المعنية الأخرى، مثل المنظمات الدولية والصناعات والمواطنين.
وسجلنا انضمامنا مؤخراً إلى اللجنة التوجيهية لتحالف الطاقة النظيفة في آسيا مع كبرى الشركات العالمية والمنظمات غير الحكومية، لتوسعة نطاق إمدادات الطاقة المتجددة لتشمل قواعد الإنتاج الرئيسية في آسيا.
وانضممنا إلى اتحاد المناخ لأشباه الموصلات كعضو مؤسس خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "كوب 27" الذي عقد في نوفمبر الماضي. ونهدف من خلال هذه المنظمة إلى وضع وتنفيذ خطط للحد من إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في صناعة أشباه الموصلات، وإنشاء أنظمة بيئية صديقة للبيئة من خلال تحديد هدف للحد من الكربون، وتطوير تقنيات الحد من غازات الاحتباس الحراري، ودعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الخضراء.
وسنواصل تمهيد الطريق للوصول إلى عصر الاتصال الفائق، وتمكين المستهلكين للإسهام في خلق مستقبل مستدام باستخدام منتجات سامسونج.

خطوة أخرى للبشرية: رحلة سامسونج المستدامة
عندما نقوم بتطوير تقنية جديدة للمستخدمين، نطرح في العادة هذا السؤال "ماذا يجب علينا القيام به؟" وليس "ماذا يمكننا أن نفعل؟"، لأن التكنولوجيا قادرة على تغيير الطريقة التي يتواصل بها الناس مع العالم والعيش فيه، وتجعل الحياة اليومية أكثر ثراءً، وقد تكون بمثابة القوة الدافعة نحو مستقبل أفضل.
وفي معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2023، سنبرز جهودنا الرائدة في الصناعة، وقدرتنا على تجاوز صنع منتجات رائعة بتقنيات متقدمة، لإطلاق تجارب جديدة من خلال التكنولوجيا، للارتقاء بحياتنا اليومية والعالم على نطاق أوسع.


 




 

 


 

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