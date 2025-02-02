"الشركة الوطنية العربية للسيارات – كيا تنظم فعالية لذوي متلازمة داون بالتعاون مع مؤسسة بهجة الحياة بمقر شركة كيا في عمان"

تضمنت الفعالية عرضاً لفيلم قصير، بالاضافة الى توزيع هدايا فنية وحرف يدوية أعدها الأطفال بأناملهم الصغيرة. كما تم تنظيم نشاطات ترفيهية ممتعة مثل تشكيل البالونات والرقص التي أضافت أجواء من الفرح والبهجة على الجميع.
وتعد هذه الفعالية جزءاً من الجهود المستمرة لمؤسسة بهجة الحياة، التي تديرها الفنانة داليا بطشون عازر، في تعليم الفن وصناعة الشموع لشباب وصبايا متلازمة داون، حيث تسعى المؤسسة إلى تمكينهم من تطوير مهاراتهم وتعزيز مشاركتهم في المجتمع بشكل فاعل.
تجدر الإشارة إلى أن الشركة الوطنية العربية للسيارات - كيا هي المنظمة لهذه الفعالية، حيث قدمت دعماً كبيراً لمؤسسة بهجة الحياة لتنفيذ هذه الأنشطة المهمة، وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام الشركة بتعزيز دورها المجتمعي، من خلال تقديم الدعم المستمر لذوي الاحتياجات الخاصة وتسليط الضوء على أهمية دمجهم في المجتمع وتعليمهم مهارات جديدة.
وتواصل الشركة الوطنية العربية للسيارات - كيا التزامها بتقديم الدعم للعديد من المبادرات المجتمعية التي تسهم في تحسين حياة الأفراد وتعزيز رفاهيتهم، وتعكس قيم الشمولية والمساواة التي تسعى لتعزيزها من خلال شراكتها المستمرة مع مؤسسات داعمة مثل مؤسسة بهجة الحياة.
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