الصرايرة: التوصية بتوزيع ٥٠ مليون دولار على الشركاء في شركة برومين الأردن

الوكيل الاخباري - رئيس مجلس إدارة شركة برومين الأردن، جمال الصرايرة، إن مجلس إدارة الشركة أوصى للهيئة العامة التي ستعقد اجتماعها السنوي العادي يوم الأربعاء الموافق ٢٥ تشرين الثاني الجاري، بتوزيع أرباح نقدية على الشركاء بنسبة ١٩.٩% من رأس المال وبقيمة ٥٠ مليون دولار.

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وأوضح الصرايرة، أن "برومين الأردن " حققت منذ تأسيسها نجاحات مميزة، إذ تعد الشركة الأردنية الوحيدة التي تنتج وتصنع مادة البرومين ومشتقاتها، التترابــروم وبروميــد الصوديــوم وبروميــد الكالسيوم وبروميــد الهيدروجيــن وهيدروكســيد البوتاســيوم، وتصدر هذه المنتجات إلى حوالي 30 دولة حول العالم، وتساهم في تدعيم الاقتصاد الكلي للبلاد.



تجدر الإشارة إلى أن شركة برومين الأردن (مساهمة محدودة) تأسست في عام ١٩٩٩ بشراكة بين شركة البوتاس العربية وشركة ألبمارل الأمريكية.



