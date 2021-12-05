الضمان الاجتماعي تطلق خدمةDaman Pay لدفع الاشتراكات إلكترونياً بالتعاون مع كابيتال بنك

الوكيل الاخباري - وقعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اتفاقية تعاون مع كابيتال بنك يقدم من خلالها خدمة Daman Pay لعملائه التي قامت المؤسسة باستحداثها بالتعاون مع البنوك التجارية، وذلك بهدف تمكين المنشآت والأفراد من تأدية المستحقات المترتبة عليهم للضمان الاجتماعي إلكترونياً وذلك بدون فرض أي رسوم أو عمولات إضافية.



ووقع الاتفاقية، مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة والرئيس التنفيذي لكابيتال بنك، داود الغول، بحضور ممثلين من كلا الطرفين.



وتهدف هذه الخدمة المجانية، إلى تمكين عملاء كابيتال بنك من الأفراد والشركات من دفع المستحقات المترتبة عليهم للضمان الاجتماعي عن طريق قنواته الإلكترونية وشبكة فروعه المنتشرة في مختلف محافظات المملكة بدون أية عمولات.

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وفي تعليقه على إطلاق هذه الخدمة، ثمّن مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي، الدكتور حازم الرحاحلة، جهود كابيتال بنك السَّباقة وحرصه على تطبيق هذه الخدمة لعملائه من الأفراد والشركات، وتمكينهم من دفع مستحقاتهم للضمان الاجتماعي بكل سهولة وأمان ودون تحمل أية كلف مادية من عمولات وغيره، معرباً عن اعتزاز المؤسسة بالتعاون مع هذا البنك الريادي الذي يمتلك قاعدة عريضة من العملاء ويحرص دوماً على تقديم الخدمات المبتكرة لهم.



من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لكابيتال بنك، داود الغول عن فخره واعتزازه بهذا التعاون مع مؤسسة وطنية عريقة كالضمان الاجتماعي، مبيناً عزم البنك مواصلة مسيرته الريادية القائمة على توفير أحدث وأفضل الحلول والمنتجات المصرفية المبتكرة لعملائه التي تواكب توجهات السوق المصرفي العالمي من جهة، وتدعم استراتيجية كابيتال بنك في التحول الرقمي بتوفير خدمات الدفع الإلكتروني والحلول الرقمية المتنوعة من جهة أخرى، مبيناً أن هذه الخدمة الالكترونية تهدف للتسهيل على مستخدميها وتوفير الوقت والجهد، كما وتضمن حفاظهم على صحتهم وسلامتهم.



وشكر الغول مؤسسة الضمان الاجتماعي ممثلةً بمديرها العام الدكتور حازم الرحاحلة وفريق العمل، على ثقتهم بكابيتال بنك واختيارهم له ليكون الشريك المصرفي الأول لإطلاق هذه الخدمة وتوفيرها لقاعدة عملائه من الأفراد والشركات.