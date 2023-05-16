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الثلاثاء، 16-05-2023 02:26 م

الطالب محمد الجعفري من جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا يفوز بذهبية الدوري العالمي للكاراتيه

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الوكيل الإخباري - فاز الطالب محمد الجعفري من كلية الملك عبدالله الثاني للهندسة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا بالميدالية الذهبية، في ختام مشاركة منتخب الأردن بالجولة الثانية من بطولة الدوري العالمي للكاراتيه، والتي استضافتها العاصمة المغربية الرباط. 

ونال الجعفري ذهبية وزن تحت 84 كغم، بعد الفوز الذي حققه في النهائي على اللاعب الإيطالي، ماثيو فلاور 3/4.

وأعرب  عميد شؤون الطلبة الدكتور رامي سالم، عن فخره و اعتزازها بما يحققه طلبة الجامعة من فوز في مجال الأنشطة اللامنهجية  مع  المحافظة على التفوق في التحصيل الأكاديمي.

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مؤكداً حرص إدارة الجامعة على توفير الدعم للطلبة ومنحهم الفرصة للمشاركة في البطولات المحلية والدولية والدخول في مجال التنافس في شتى الميادين الرياضية.

والجدير  بالذكر، أن الطالب الجعفري قد فاز بالميدالية البرونزية لوزن تحت ٨٤ كغم في بطولة العالم للناشئين والشباب وتحت ٢١ عاماً والتي احتضنتها مدينة قونية التركية. 

 




 

 


 

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