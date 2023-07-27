المجلة الأردنية للحاسوب وتكنولوجيا المعلومات ضمن الربع الثاني Q2 في تصنيف سكوبس

الوكيل الإخباري -

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إرتقت المجلة الأردنية للحاسوب وتكنولوجيا المعلومات (JJCIT)، الموطنة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا إلى فئة مجلات الربع الثاني Q2 ، حسب التصنيف الصادر عن مؤسسة سكوبس Scopus المعني بفهرسة المجلات العالمية المتخصصة في مجال الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات.وتختصّ المجلة، التي تصدر بدعم من صندوق البحث العلمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ عام 2016 بنشر الأوراق العلمية البحثية الأصيلة عالية المستوى في جميع الجوانب والتقنيات المتعلقة بمجالات تكنولوجيا وهندسة الحاسوب والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.وبذلك أصبحت أول مجلة اردنية تحتل هذا التصنيف العالمي المرموق، لدورها الهام في رفع اسم الوطن والتعرف على إسهامات الباحثين الأردنيين والمتخصصين في مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية، وتعزيز جودة البحوث العلمية، كونها منصة للباحثين لنشر نتائج أبحاثهم ومشاركتهم للمعرفة.وترأس الاستاذ الدكتورة وجدان أبو الهيجاء رئيس جامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا، هيئة تحرير المجلة التي فُهرست في قاعدة بيانات Clarivate Analytics (Web of Science) ضمنَ مجموعة Emerging Source Citation Index، التي تعدُّ واحدةً من أفضل قواعد البيانات المعتمدة عالمياً لفهرسة المجلات العلمية، في خطوة تسبق فهرستها في مجموعة Science Citation Index Expanded، أو ما يعرف بـ الـ ISI .