المجموعة العالمية للدّهانات تطلق "نظام تصنيف المشاريع السكنية" لتعزيز جودة البناء في قطاع الإسكانات المحلي

الوكيل الإخباري - أعلنت المجموعة العالمية للدّهانات عن إطلاق "نظام تصنيف المشاريع السكنية"، والذي يستهدف شركات بناء الإسكانات بهدف تحسين جودة المشاريع السكنية ورفع مستوى التشطيبات وضمان مستوى المواد المستخدمة. وتهدف إلى تقديم أنظمة طلاء وعزل المائي متقدمة للمشاريع السكنية باستخدام منتجات العلامات التجارية الرائدة في هذا المجال وهي "جوتن" و"يونيجارد".

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ومن خلال هذا النظام يتم تصنيف مشاريع الإسكانات وتقييمها بناءً على أنظمة الدهانات والعزل المائي التي تم تطبيقها في المشروع، ويتم إجراء تقييم مشروع البناء بواسطة مهندسين خبراء في مواد العزل المائي والدهانات بأكثر من 25 سنة من الخبرة مستخدمين أحدث التكنولوجيا ومعدات الفحص.

وفي حال تحقيق المشروع للمعايير المطلوبة؛ يتم منحه درع "محمي" وفقاً للتصنيف الذي حاز عليه الإسكان.

ويعتبر حصول المشاريع السكنية على درع "محمي" إشارة واضحة على جودة البناء وتميزه في مجال العزل المائي والدهانات،ويتم توثيق هذه المشاريع المعتمدة على موقع الشركة الإلكتروني الذي أطلقته مسبقاً بهدف ترتيب البيانات وعرض الإسكانات الحاصلة على درع الحملة، والذي يعد مرجعاً مهماً للباحثين عن الإسكانات ذات الجودة العالية.

وفي إطار تفصيل النظام وشرحه للعملاء؛ ستشارك المجموعة في المعرض الدولي الثامن عشر للآلات والمعدات الكهروميكانيكــية "جايمكس" الذي سيقام في مكة مول من الخامس وحتى الثامن من حزيران من الساعة الرابعة عصراً وحتى العاشرة مساءً.



وفي تعليقه؛ قال المهندس شادي عنبتاوي، الـمدير التنفيذي لمجموعة العالمية للدهانات: "فخورون بتقديم هذه الحملة الجديدة لشركات بناء الإسكانات الذين نعتبرهم شركاء نجاح، وضمن الفئة الأكثر اهتماماً بجودة المنتجات المستخدمة بالمشاريع الإسكانية، والأكثر حرصاً على تقديم الأفضل لعملائهم. نحن ملتزمون بتعزيز جودة البناء وتقديم أفضل الحلول في مجال العزل المائي والدهانات، وهذه الحملة تعكس التزامنا بتحقيق ذلك".



ومن المتوقع أن تلقى حملة "محمي" استحساناً كبيراً من قبل شركات بناء الإسكانات والعملاء الذين يسعون للحصول على مشاريع سكنية ذات جودة عالية ومستدامة في المستقبل، الأمر الذي أخذت المجموعة العالمية للدهانات على عاتقها تقديم الحلول له عبر تزويد الأسواق بمواد عالية الجودة، وتحديد معايير معينة لأفضل الممارسات والمواد ضمن المشاريع الإسكانية، ومنحها شهادة جودة في حال تحقيقها.



لمزيد من المعلومات حول برنامج "محمي" يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني:

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