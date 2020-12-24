المدير التنفيذي للإعلام والاتصال في شركة زين يحاضر في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية

الوكيل الاخباري -

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ألقى المدير التنفيذي لدائرة الإعلام والاتصال وإدارة الاستدامة في شركة زين الأردن طارق البيطار، اليوم الخميس، محاضرة بعنوان "القطاع الخاص وثورة التقنيات المعاصرة" للدارسين في دورة الدفاع الوطني 18، بحضور آمر ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه في الكلية.وقال البيطار: " إن شركة زين حافظت ومنذ انطلاقتها في الأردن كأول مشغل اتصالات قبل 25 عاماً على ريادتها لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكانت دائماً السباقة في تطبيق أحدث حلول الاتصالات وطرح أفضل العروض والخدمات للزبائن، وكانت أحد مقومات التحول الرقمي في المملكة من خلال ما توفره من بنية تحتية وتقنيات اتصال، وحلول أعمال خدمت من خلالها الشركات والمؤسسات والأفراد على حد سواء".مبيناً أن شركة زين تقدم أحدث خدمات الاتصالات بداية من الجيل الأول وصولاً إلى الجيل الرابع من الاتصالات الذي كان لزين السبق في طرحه بالسوق الأردني، إضافة إلى حلول الأعمال المتنوعة من خدمات الشركات الصغيرة والمتوسطة والخدمات السحابية، ومركز زين الإقليمي لتخزين البيانات والمعلومات والتعافي من الكوارث (THE BUNKER) الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، مشكلةً بذلك نقلة نوعية على صعيد خدمات قطاعات الأعمال المختلفة، بالإضافة إلى باقة متميزة ومتنوعة من العروض والخدمات التي تثري تجربة زبائننا من مختلف الشرائح، الأمر الذي أسهم وسيسهم في عملية التحول الرقمي التي تشهدها المملكة والعالم بأسره.وأكد البيطار على المسؤولية الاجتماعية التي تحملها الشركة والتي تعد إحدى قيمها الأساسية، وتقع في صلب اهتماماتها وعلى رأس سلم أولوياتها، من خلال دعم قطاعات أساسية كالتعليم والصحة والبيئة والابتكار المجتمعي والرياضة والشباب بالإضافة إلى التكافل الاجتماعي، وتقديم كل سبل الدعم لجميع فئات المجتمع ورفد كافة القطاعات الحيوية للمساهمة في التنمية المستدامة، حيث تحرص الشركة على أن تكون برامجها ومبادراتها ذات نتائج ملموسة على أرض الواقع يلمس أثرها جميع الفئات المستفيدة، وتكون مستدامة وغير مرتبطة بفترة زمنية محددة.وفي نهاية المحاضرة، جرى نقاش موسع أجاب خلاله المحاضر على أسئلة واستفسارات الدارسين.