ألمانيا.. مصرع ثلاثة أشخاص جراء اشتعال النار في سيارة كهربائية

وأكد متحدث باسم شرطة المنطقة أن الحادث وقع عندما ارتطمت السيارة الكهربائية بشجرة، مما تسبب في اشتعال النيران فيها بشكل مفاجئ ومروع. وأسفر الحريق عن وفاة الرجل الذي كان يقود السيارة والطفلين اللذين تواجدا بالسيارة.
وبحسب التحقيقات الأولية، وقع الحادث في منطقة "أونا" عندما كان السائق يحاول تجاوز سيارة أخرى، مما أدى إلى فقدان السيطرة على المركبة وانحرافها لترتطم بشجرة على جانب الطريق.
وعلى الرغم من أن التقارير الأولية أشارت إلى أن الحادث شمل ثلاث مركبات، إلا أن السلطات لم تُفصح بعد عن التفاصيل الكاملة لظروف الحادث المروع، حيث لا تزال التحقيقات جارية لتحديد الأسباب الحقيقية لاشتعال النيران بهذه السرعة.
-
أخبار متعلقة
-
القوات الأوكرانية تهاجم مدرسة في دونيتسك بطائرة مسيرة
-
زيلينسكي: ترامب أعطى بوتين ما أراده خلال قمة ألاسكا
-
ترامب يكشف هدف الحملة العسكرية الحقيقي ضد شيكاغو
-
ملايين الهواتف أطلقت إنذارات متزامنة في بريطانيا .. ما القصة ؟
-
مقاتل أوكراني سابق يروي تفاصيل مروعة حول ما يتعرض له جنود بلاده
-
المرشد الإيراني يوصي الحكومة بتخزين المواد الأساسية تحسبا لـ"مخاطر محتملة"
-
هيئة البث: لقاء متوقع بين الشيباني وديرمر هذا الأسبوع
-
أوربان يدعو القادة الأوروبيين لعقد اتفاقية أمنية مع روسيا