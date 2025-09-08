الإثنين 2025-09-08 01:45 ص
 

ألمانيا.. مصرع ثلاثة أشخاص جراء اشتعال النار في سيارة كهربائية

الإثنين، 08-09-2025 12:52 ص

الوكيل الإخباري- شهدت مدينة شفيرته غربي ألمانيا مأساة مروعة بعد أن أودى حريق اندلع في سيارة كهربائية بحياة ثلاثة أشخاص بينهم طفلان، وفقا لما أعلنته الشرطة.

وأكد متحدث باسم شرطة المنطقة أن الحادث وقع عندما ارتطمت السيارة الكهربائية بشجرة، مما تسبب في اشتعال النيران فيها بشكل مفاجئ ومروع. وأسفر الحريق عن وفاة الرجل الذي كان يقود السيارة والطفلين اللذين تواجدا بالسيارة.

وبحسب التحقيقات الأولية، وقع الحادث في منطقة "أونا" عندما كان السائق يحاول تجاوز سيارة أخرى، مما أدى إلى فقدان السيطرة على المركبة وانحرافها لترتطم بشجرة على جانب الطريق.

وعلى الرغم من أن التقارير الأولية أشارت إلى أن الحادث شمل ثلاث مركبات، إلا أن السلطات لم تُفصح بعد عن التفاصيل الكاملة لظروف الحادث المروع، حيث لا تزال التحقيقات جارية لتحديد الأسباب الحقيقية لاشتعال النيران بهذه السرعة.

 

