50 شهيدا في غزة منذ فجر الأحد

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن 50 شهيدًا قضوا في رصاص وغارات الاحتلال، بينهم 46 شهيدًا في شمال القطاع، وذلك عقب استهداف برج الرؤية الذي أسفر عن استشهاد فلسطيني.
وفي وقت سابق، أعلنت المصادر الطبية ارتفاع حصيلة الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال في7 تشرين الأول 2023 إلى 64,368 شهيدًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى162,776 إصابة.
وأكدت المصادر أنّ أعدادًا من الضحايا ما زالوا تحت أنقاض المباني المدمرة، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بفعل القصف المستمر ودمار الطرق.
