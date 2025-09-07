الأحد 2025-09-07 11:42 م
 

50 شهيدا في غزة منذ فجر الأحد

الأحد، 07-09-2025 10:13 م
الوكيل الإخباري-  استشهد 50 فلسطينيا في قطاع غزة، منذ الساعة الثانية عشرة من فجر الأحد وحتى الساعة السابعة مساء، جراء تواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مختلف مناطق قطاع غزة.اضافة اعلان


وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن 50 شهيدًا قضوا في رصاص وغارات الاحتلال، بينهم 46 شهيدًا في شمال القطاع، وذلك عقب استهداف برج الرؤية الذي أسفر عن استشهاد فلسطيني.

وفي وقت سابق، أعلنت المصادر الطبية ارتفاع حصيلة الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال في7 تشرين الأول 2023 إلى 64,368 شهيدًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى162,776 إصابة.

وأكدت المصادر أنّ أعدادًا من الضحايا ما زالوا تحت أنقاض المباني المدمرة، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بفعل القصف المستمر ودمار الطرق.
 
 
gnews

