الإثنين 2025-09-08 01:44 ص
 

ترامب يكشف هدف الحملة العسكرية الحقيقي ضد شيكاغو

الإثنين، 08-09-2025 12:23 ص

الوكيل الإخباري- أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم نيته "خوض حرب" ضد شيكاغو في ولاية إلينوي مشيرا إلى أن إدارته تنوي فقط "إعادة النظام إلى المدن الأمريكية".

صرح الرئيس ترامب للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان ينوي "خوض حرب" مع شيكاغو قائلا: "نحن لا نشن حربا. نحن ننوي إعادة النظام إلى مدننا".

وفي يوم السبت الماضي، نشر ترامب عبر حسابه في منصة "تروث سوشيال" لقطة شاشة لمنشور آخر من شبكات التواصل الاجتماعي جاء فيه: "أعشق رائحة الترحيلات في الصباح" و"شيكاغو ستعرف قريبا لماذا سُميّت (البنتاغون) بوزارة الحرب".

ومن جانبه، وصف حاكم ولاية إلينوي جاي بي بريتزكر ترامب بأنه "ديكتاتور" ردا على ذلك.


يشار إلى أن ترامب أعلن إعادة تسمية وزارة الدفاع إلى "وزارة الحرب"، مؤكدا عزمه فرض النظام في شيكاغو بمساعدة الحرس الوطني ووكالة الهجرة، عبر توقيف المجرمين المسلحين وترحيل المهاجرين غير الشرعيين.

 

RT

 
 
gnews

