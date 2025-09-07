الإثنين 2025-09-08 01:45 ص
 

حماس تعلن موقفها من المقترح الأمريكي لوقف الحرب في غزة

ا
أرشيفية
 
الأحد، 07-09-2025 11:52 م

الوكيل الإخباري- قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها تلقت عبر الوسطاء أفكارًا من الجانب الأميركي تهدف إلى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار.

اضافة اعلان


وأكدت الحركة في بيان أنها ترحب بأي تحرك من شأنه دعم الجهود المبذولة لوقف العدوان، مشيرة إلى استعدادها الفوري للجلوس إلى طاولة المفاوضات لبحث إطلاق سراح جميع الأسرى مقابل إعلان واضح بإنهاء الحرب.


وأضافت حماس أنها جاهزة للتفاوض حول إطلاق الأسرى مقابل إنهاء الحرب والانسحاب الكامل، إلى جانب تشكيل لجنة من المستقلين لإدارة قطاع غزة.

 

وشددت على ضرورة تقديم ضمانات علنية وصريحة بالتزام الاحتلال بما سيتم الاتفاق عليه، حتى لا تتكرر التجارب السابقة، لافتة إلى أن الحركة على تواصل مستمر مع الوسطاء لتطوير الأفكار الأميركية وصولًا إلى اتفاق شامل يلبي متطلبات الشعب الفلسطيني.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

القوات الأوكرانية تهاجم مدرسة في دونيتسك بطائرة مسيرة

عربي ودولي القوات الأوكرانية تهاجم مدرسة في دونيتسك بطائرة مسيرة

ل

عربي ودولي ألمانيا.. مصرع ثلاثة أشخاص جراء اشتعال النار في سيارة كهربائية

الجيش يحباط محاولة تسلل شخصين على الحدود

أخبار محلية الجيش يحبط محاولة تسلل شخصين على الحدود

ا

عربي ودولي زيلينسكي: ترامب أعطى بوتين ما أراده خلال قمة ألاسكا

ل

عربي ودولي ترامب يكشف هدف الحملة العسكرية الحقيقي ضد شيكاغو

توزيع الكهرباء تبحث في العقبة تحديث البنية التحتية وإنشاء محطة تحويل جديدة

أخبار محلية توزيع الكهرباء تبحث في العقبة تحديث البنية التحتية وإنشاء محطة تحويل جديدة

ل

أسواق ومال مجموعة "أوبك+" توافق على زيادة إنتاج النفط في أكتوبر

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية بدء التقدّم للاستفادة من مشروع تمليك الأراضي للمعلمين الاثنين



 
 





الأكثر مشاهدة