حماس تعلن موقفها من المقترح الأمريكي لوقف الحرب في غزة

وأكدت الحركة في بيان أنها ترحب بأي تحرك من شأنه دعم الجهود المبذولة لوقف العدوان، مشيرة إلى استعدادها الفوري للجلوس إلى طاولة المفاوضات لبحث إطلاق سراح جميع الأسرى مقابل إعلان واضح بإنهاء الحرب.
وأضافت حماس أنها جاهزة للتفاوض حول إطلاق الأسرى مقابل إنهاء الحرب والانسحاب الكامل، إلى جانب تشكيل لجنة من المستقلين لإدارة قطاع غزة.
