الإثنين 21-12-2020
الوكيل الاخباري

قرار من محكمة أمن الدَّولة بقضية الاعتداء على صالح

قرار حكومي عاجل بعد ظهور سلالة كورونا الجديدة

رئيس الوزراء يطمئن الأردنيين حول إجراءات الحكومة

وزير التربية يحسم الجدل حول قرار عودة الطلبة الى المدارس

دولة عربية تحظر الدخول أو الخروج من أراضيها خوفا من سلالة كورونا الجديدة

الملك وولي العهد يغادران إلى البحرين

إجراء من الضمان الاجتماعي للتيسير على الأردنيين

منخفض جوي قادم إلى المملكة

تحذيرات حكومية بشأن البيع الإلكتروني ومواطنون ضحية الاحتيال

سلالة كورونا الجديدة.. كيف تطورت وما مدى خطورتها؟

الإثنين، 21-12-2020 02:37 م

"المركزية تويوتا" تحتفي بالفائزين الثلاثة بمسابقة تويوتا "ارسم سيارة الأحلام"

Dream Car Art Contest 1200x1200-02


الوكيل الاخباري - مئات الأطفال من الأردن أطلقوا العنان لخيالهم وقدراتهم الفنيّة، ليبتكروا مركبات غير تقليدية وطرقًا جديدة للتنقل تساعد الجميع على الاستمتاع بحياتهم ضمن مجتمع مستدام، من خلال مشاركتهم في مسابقة تويوتا "ارسم سيارة الأحلام" عبر الإنترنت، التي دعت لها "المركزية تويوتا" مؤخرًا.

اضافة اعلان

تنافس الأطفال ضمن ثلاث فئات عمرية هي، 5-7 أعوام، و8-11 عامًا، و12-15 عامًا، وتألق من بينهم ثلاثة أطفال تميزوا بإبداعاتهم ورسوماتهم الملفتة التي لبّت معايير المسابقة جميعها، ونالوا المركز الأول عن كل فئة.

 

وفازت عن الفئة العمرية الأولى سلام البشابشة، وعمرها 5 أعوام، من حضانة "صف ومرجوحة"، حيث قدّمت عملًا فنيًا باسم "توريكا"، تخيّلت فيه سيارة أحلامها على شكل أرنب تطير بها إلى قوس قزح وتقفز بين الغيوم.

 

وفاز زيد المدني، وعمره 11 عامًا، من مدرسة عمّان الوطنية، عن الفئة العمرية الثانية، حيث قدّم عملًا فنيًا باسم "Toyota Phoenix"، تخيّل فيه سيارة الأحلام على شكل طائر العنقاء الأسطوري تعمل بالطاقة الشمسية وتسير على الطرقات والسماء بكل سلاسة.

 

أما عن الفئة العمرية الثالثة، فقد فازت ميرا الحنيطي، وعمرها 15 عامًا، من المدرسة الأهلية للبنات، حيث قدّمت عملًا فنيًا باسم "Toyota Dream Machine"، تخيّلت فيه آلة مستقبلية من تويوتا ستحقق للناس حلم السفر حول كوكب الأرض والفضاء المليء بالألغاز. وحصل الفائز بالمركز الأول من كل فئة على أحدث موديل من جهاز iPad.


ونظرًا للمخاوف المستمرة المتعلقة بالصحة والسلامة التي منعت "المركزية تويوتا" من استضافة حفل الإعلان عن الجوائز كالمعتاد، فقد تم الإعلان عن أسماء الفائزين عبر صفحات الشركة على منصات التواصل الاجتماعي.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2020-12-21 at 12.31.23 PM

مجلس إدارة شركة البوتاس العربية ينتخب المهندس شحادة أبو هديب رئيساً

MKT_MatebookX_CreativeShot_Glass_Gray_Horizontal_RGB_JPG

حاسوب Huawei MateBook X الشخصي متاح رسميًا في الأردن

IMG_20201220_113132

هيونداي الأردن تقدم عرضاً خاصاً على سيارة كونا 1.6 تيربوبمناسبة نهاية السنة

Carnival_earphones

استمتع بأفضل منتجات هواوي الصوتية وعش تجربة استثنائية

Logo

فيليب موريس إنترناشونال تكشف عن العديد من التغييرات ضمن المواقع القيادية

download

لعبة Gardenscapes النابضة بالحياة متاحة الآن عبر Huawei AppGallery

أخبار متعلقة
Toyota EOY Post-01 (1)

المركزية تويوتا تودع عام 2020 بعروض مميزة على سيارتي كورولا وكامري