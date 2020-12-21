"المركزية تويوتا" تحتفي بالفائزين الثلاثة بمسابقة تويوتا "ارسم سيارة الأحلام"

الوكيل الاخباري - مئات الأطفال من الأردن أطلقوا العنان لخيالهم وقدراتهم الفنيّة، ليبتكروا مركبات غير تقليدية وطرقًا جديدة للتنقل تساعد الجميع على الاستمتاع بحياتهم ضمن مجتمع مستدام، من خلال مشاركتهم في مسابقة تويوتا "ارسم سيارة الأحلام" عبر الإنترنت، التي دعت لها "المركزية تويوتا" مؤخرًا.

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تنافس الأطفال ضمن ثلاث فئات عمرية هي، 5-7 أعوام، و8-11 عامًا، و12-15 عامًا، وتألق من بينهم ثلاثة أطفال تميزوا بإبداعاتهم ورسوماتهم الملفتة التي لبّت معايير المسابقة جميعها، ونالوا المركز الأول عن كل فئة.

وفازت عن الفئة العمرية الأولى سلام البشابشة، وعمرها 5 أعوام، من حضانة "صف ومرجوحة"، حيث قدّمت عملًا فنيًا باسم "توريكا"، تخيّلت فيه سيارة أحلامها على شكل أرنب تطير بها إلى قوس قزح وتقفز بين الغيوم.

وفاز زيد المدني، وعمره 11 عامًا، من مدرسة عمّان الوطنية، عن الفئة العمرية الثانية، حيث قدّم عملًا فنيًا باسم "Toyota Phoenix"، تخيّل فيه سيارة الأحلام على شكل طائر العنقاء الأسطوري تعمل بالطاقة الشمسية وتسير على الطرقات والسماء بكل سلاسة.

أما عن الفئة العمرية الثالثة، فقد فازت ميرا الحنيطي، وعمرها 15 عامًا، من المدرسة الأهلية للبنات، حيث قدّمت عملًا فنيًا باسم "Toyota Dream Machine"، تخيّلت فيه آلة مستقبلية من تويوتا ستحقق للناس حلم السفر حول كوكب الأرض والفضاء المليء بالألغاز. وحصل الفائز بالمركز الأول من كل فئة على أحدث موديل من جهاز iPad.



ونظرًا للمخاوف المستمرة المتعلقة بالصحة والسلامة التي منعت "المركزية تويوتا" من استضافة حفل الإعلان عن الجوائز كالمعتاد، فقد تم الإعلان عن أسماء الفائزين عبر صفحات الشركة على منصات التواصل الاجتماعي.



