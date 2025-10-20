الإثنين 2025-10-20 07:18 م
 

دائرة الجمارك تحصد جائزة المركز الثاني بمؤشر النزاهة الوطني

دائرة الجمارك تحصد جائزة المركز الثاني بمؤشر النزاهة الوطني
دائرة الجمارك تحصد جائزة المركز الثاني بمؤشر النزاهة الوطني
 
الإثنين، 20-10-2025 06:24 م

الوكيل الإخباري-  حصدت الجمارك الأردنية جائزة المركز الثاني لمؤشر النزاهة الوطني ضمن فئة الدوائر الحكومية في الدورة الثانية للجائزة لعام 2024/2025، وذلك تقديرًا لجهود الجمارك في تعزيز معايير النزاهة والشفافية في العمل المؤسسي وتحقيق أفضل الممارسات في الحوكمة ومكافحة الفساد.

وتسلم الجائزة مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك احمد العكاليك في الإحتفال الذي اقامته هيئة النزاهة ومكافحة الفساد اليوم .

اضافة اعلان

 

وقال العكاليك ان هذه الجائزة هي ثمرة الجهود المبذولة من قبل الكوادر الجمركية العاملة، التي ترسخ مبادئ الشفافية والمساءلة في العمل وتحسين جودة الخدمات التي تعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وتساعد في تحسين ترتيب الأردن في المؤشرات الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

خاص بالوكيل بعد أن استمرت لعقود .. "عطلة الحلاقين" في الأردن إلى زوال

ب

أخبار محلية الملك يؤكد الدور المحوري للاتحاد الأوروبي في تطبيق اتفاق إنهاء الحرب في غزة

العبادي: رؤية الملك كانت صائبة منذ البداية.. و"سلام شرم الشيخ" في مهب الريح

خاص بالوكيل العبادي: رؤية الملك كانت صائبة منذ البداية .. و"سلام شرم الشيخ" في مهب الريح

ب

أخبار محلية 853 مستفيدا من "الإقراض الزراعي" في المفرق

الذهب يتخطى كل التوقعات ويحقق رقمًا قياسيًا في الأردن

اقتصاد محلي الذهب يتخطى كل التوقعات ويحقق رقمًا قياسيًا تاريخياً في الأردن

ل

أخبار محلية مجلس مفوضي العقبة يوقف قرار رد المبلغ المالي لمشروع بيع الاراضي

دائرة الجمارك تحصد جائزة المركز الثاني بمؤشر النزاهة الوطني

أخبار محلية دائرة الجمارك تحصد جائزة المركز الثاني بمؤشر النزاهة الوطني

ا

اقتصاد محلي من زوبعة إلى إعصار.. الذهب لا يعرف الهدوء في الأردن



 
 





الأكثر مشاهدة