دائرة الجمارك تحصد جائزة المركز الثاني بمؤشر النزاهة الوطني

الوكيل الإخباري- حصدت الجمارك الأردنية جائزة المركز الثاني لمؤشر النزاهة الوطني ضمن فئة الدوائر الحكومية في الدورة الثانية للجائزة لعام 2024/2025، وذلك تقديرًا لجهود الجمارك في تعزيز معايير النزاهة والشفافية في العمل المؤسسي وتحقيق أفضل الممارسات في الحوكمة ومكافحة الفساد.



وتسلم الجائزة مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك احمد العكاليك في الإحتفال الذي اقامته هيئة النزاهة ومكافحة الفساد اليوم .



اضافة اعلان