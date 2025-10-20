دائرة الجمارك تحصد جائزة المركز الثاني بمؤشر النزاهة الوطني

وتسلم الجائزة مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك احمد العكاليك في الإحتفال الذي اقامته هيئة النزاهة ومكافحة الفساد اليوم .
