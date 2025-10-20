مجلس مفوضي العقبة يوقف قرار رد المبلغ المالي لمشروع بيع الاراضي

الوكيل الإخباري- أصدر مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة اليوم الاثنين قرارا لاحقاً لقرار مجلس المفوضين الصادر بتاريخ 2025/10/13 والمتضمن الموافقة على ردّ المبلغ المالي المدفوع من قبل المتقدمين للاستفادة من مشروع بيع الأراضي بالسعر المدعوم، والبالغ عشرين ديناراً لمن يرغب.

اضافة اعلان



وعقد مجلس المفوضين ومحافظ العقبة اجتماعاً تشاركياً مع أعيان ونواب ووجهاء العقبة، تم الاستماع إلى ملاحظات ومقترحات ممثلي المجتمع المحلي بخصوص مشروع بيع الأراضي بأسعار مدعومة.



وقرر مجلس المفوضين خلال اللقاء انسجاماً مع التوصيات والمقترحات التي طرحت، وقف العمل بقرار ردّ المبلغ المالي البالغ 20 ديناراً اعتباراً من تاريخه، وتؤكد السلطة أن العمل ما يزال جاريا على استكمال الدراسة الشاملة للمشروع من كافة الجوانب التنظيمية والمالية التي تضمن كرامة المواطنين والمصلحة العامة.



ويؤكد المجلس حرصه على استمرار الحوار البنّاء مع مختلف الفعاليات الرسمية والشعبية في محافظة العقبة، بما يسهم في تحقيق المصلحة العامة وتعزيز الشراكة في اتخاذ القرار.