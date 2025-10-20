الإثنين 2025-10-20 07:17 م
 

مجلس مفوضي العقبة يوقف قرار رد المبلغ المالي لمشروع بيع الاراضي

ل
أرشيفية
 
الإثنين، 20-10-2025 06:44 م

الوكيل الإخباري- أصدر مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة اليوم الاثنين قرارا لاحقاً لقرار مجلس المفوضين الصادر بتاريخ 2025/10/13 والمتضمن الموافقة على ردّ المبلغ المالي المدفوع من قبل المتقدمين للاستفادة من مشروع بيع الأراضي بالسعر المدعوم، والبالغ عشرين ديناراً لمن يرغب.

اضافة اعلان


وعقد مجلس المفوضين ومحافظ العقبة اجتماعاً تشاركياً مع أعيان ونواب ووجهاء العقبة، تم الاستماع إلى ملاحظات ومقترحات ممثلي المجتمع المحلي بخصوص مشروع بيع الأراضي بأسعار مدعومة.


وقرر مجلس المفوضين خلال اللقاء انسجاماً مع التوصيات والمقترحات التي طرحت، وقف العمل بقرار ردّ المبلغ المالي البالغ 20 ديناراً اعتباراً من تاريخه، وتؤكد السلطة أن العمل ما يزال جاريا على استكمال الدراسة الشاملة للمشروع من كافة الجوانب التنظيمية والمالية التي تضمن كرامة المواطنين والمصلحة العامة.


ويؤكد المجلس حرصه على استمرار الحوار البنّاء مع مختلف الفعاليات الرسمية والشعبية في محافظة العقبة، بما يسهم في تحقيق المصلحة العامة وتعزيز الشراكة في اتخاذ القرار.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

خاص بالوكيل بعد أن استمرت لعقود .. "عطلة الحلاقين" في الأردن إلى زوال

ب

أخبار محلية الملك يؤكد الدور المحوري للاتحاد الأوروبي في تطبيق اتفاق إنهاء الحرب في غزة

العبادي: رؤية الملك كانت صائبة منذ البداية.. و"سلام شرم الشيخ" في مهب الريح

خاص بالوكيل العبادي: رؤية الملك كانت صائبة منذ البداية .. و"سلام شرم الشيخ" في مهب الريح

ب

أخبار محلية 853 مستفيدا من "الإقراض الزراعي" في المفرق

الذهب يتخطى كل التوقعات ويحقق رقمًا قياسيًا في الأردن

اقتصاد محلي الذهب يتخطى كل التوقعات ويحقق رقمًا قياسيًا تاريخياً في الأردن

ل

أخبار محلية مجلس مفوضي العقبة يوقف قرار رد المبلغ المالي لمشروع بيع الاراضي

دائرة الجمارك تحصد جائزة المركز الثاني بمؤشر النزاهة الوطني

أخبار محلية دائرة الجمارك تحصد جائزة المركز الثاني بمؤشر النزاهة الوطني

ا

اقتصاد محلي من زوبعة إلى إعصار.. الذهب لا يعرف الهدوء في الأردن



 
 





الأكثر مشاهدة