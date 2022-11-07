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الإثنين، 07-11-2022 04:58 م

"المركزية تويوتا" تُشعِل حماس مغامرتها السنوية لسيارات الدفع الرّباعي4×4 مُجدّدًا في النسخة الحادية عشرة

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الوكيل الإخباري - واصلت "المركزية تويوتا" سلسلتها الحماسية والمشوقة لقيادة سيارات الدفع الرّباعي وسط مظاهر الطبيعة الخلّابة وعلى الطرّقات الوعرة الأكثر تحديًا من خلال مغامرتها الحادية عشرة لسيارات 4×4، والتي أقامتها لعُشّاق هذه الفئة من السيارات يوم الجمعة 4 تشرين الثاني 2022 على مسارٍ بدأ من مقرّ المركزية في شارع مكّة في عمّان، ليتفرّع بعد ذلك في اتّجاهيْن؛ أحدهما أكثر تحديًا لعُشّاق المغامرة، وثانيهما يلائم جميع العائلات، ثمّ يعود ليتوحّد على مسار "أوف سكيب OffScape" في "حلبة منجا الدولية".

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منذ افتتاح مسار "أوف سكيب" المخصّص لهذه الفعالية، تهتم "المركزية تويوتا" بإقامة مغامرة سنوية يختبر فيها مُلّاك سيارات الدفع الرُّباعي من العلامة "تويوتا" مدى قوّة سياراتهم وقدرتها على القيادة على الطرقات الوعرة، إلى جانب استكشافهم لجمال الطبيعة في المملكة. وبالإضافة إلى هذا التقليد، شهدت المغامرة هذا العام أيضًا مشاركة العائلات التي استمتعت كما الجميع بجمال الطبيعة وحماس المشاركة بالأنشطة الأخرى المتنوعة التي تُناسب المشاركين على اختلافهم؛ شبابًا وعائلات.
وبهذه الفعالية، توطّد "المركزية تويوتا" علاقتها بعملائها، وتؤكّد على مكانتهم بوصفهم جزءًا من عائلتها الكبيرة، وحرصها الدائم على تزويدهم بأنشطة متنوعة تنمّي ثقتهم بقوة العلامة التجارية من تجربتهم الشخصية وسط أجواءٍ من الترفيه، والإثارة، والتحدي، فضلًا عن كون هذا المسار وُجهة فريدة جاذبة لهذا النوع من الأنشطة في الأردن وفرصةً لاستكشاف المناطق المميزة فيه والاستمتاع بجمال طبيعته.

 




 

 


 

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