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الخميس، 07-04-2022 01:04 م

"المركزية ياماها" تستقبل شهر رمضان بعروض خاصة على سكوتر ياماها "سيجنوس Cygnus "

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الوكيل الاخباري - تحتفي "المركزية ياماها"، الاسم الأشهر في عالم الدراجات النارية والسكوترات، بحلول شهر رمضان الفضيل بعروض خاصة على سكوتر ياماها "سيجنوس Cygnus" حتى نفاد الكمية.

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ويتوفر السكوتر بدفعة أولى تبلغ 480 دينارًا، ودفعات شهرية بقيمة 36 دينارًا لكل دفعة لمدة 36 شهرًا من خلال بنك القاهرة عمّان، أو بدفعة أولى تبلغ 160 دينارًا، ودفعات شهرية بقيمة 52 دينارًا لكل دفعة لمدة 36 شهرًا من خلال النموذجية الإسلامية للتمويل الأصغر - تطبّق الشروط والأحكام.


ويُعدّهذا السكوتر من أكثر السكوترات اعتمادية وأكثرها انتشارًا في العالم؛ إذ يتميز بخفة وزنه الذي يبلغ 110 كغم فقط، وتوفيره الهائل للوقود (معدل استهلاك الوقود يصل إلى 800 كم للتنكة الواحدة)، إلى جانب الأداء الممتاز بفضل المحرك البالغ سعته 125 سي سي. ويأتي السكوتر بحجم مناسب مريح للسائق عند الجلوس، كما يساعده في التخلص من الازدحام المروري.

 

ويضم مساحات تخزين كبيرة تحت الكرسي وجيب أمامية كبيرة، إلى جانب رافعة (Jack) وسط وأخرى جانبية، فضلًا عن كفالة لمدة عامين مع عداد مفتوح.


بإمكان المهتمين بسكوتر ياماها "سيجنوس Cygnus" زيارة معرض "المركزية ياماها" في شارع مكة بالعاصمة عمّان، أو الاتصال على الرقم:  06-5508058 لمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذا العرض المميز.

 




 

 


 

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