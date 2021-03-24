المكتب العربي للإعلان يوقع اتفاقية تعاون مع مجموعة حاوي الإعلامية الرائدة في مجال الإعلانات الرقمية

الوكيل الاخباري -

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كشف المكتب العربي للإعلان، المتخصص في تقديم حلول الإعلانات الرقمية المبرمجة الذكية على مستوى المنطقة، عن توقيع اتفاقية تعاون مع مجموعة حاوي الرائدة في مجال وسائل الإعلام والمعاملات والحلول الإعلانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يتولى بموجبها مهمة إدارة الإعلانات الرقمية الحصرية للمجموعة.وكانت الاتفاقية قد وقعت من قبل كل من المدير العام لمكتب ومنصة "ATD"، محمد سرور و مدير تطوير الأعمال لدى مجموعة حاوي، يزن عرفات.ومع هذه الاتفاقية، سيتولى المكتب العربي للإعلان مهمة إدارة الحملات الإعلانية ومبيعاتها على المواقع الإلكترونية التي تديرها مجموعة حاوي (Layalina, Arabsturbo, Alqiyady, Ra2ej)، بما في ذلك إدارة مخزونها وتكاليفها القابلة للجرد.وتعليقاً له بهذه المناسبة، صرح سرور: "سعداء بشراكتنا مع مجموعة حاوي التي تدير مجموعة غنية من المواقع الإلكترونية مع أكثر من 10 مليون مستخدم شهرياً و30 مليون متابع على وسائل التواصل الاجتماعي. تنطوي هذه الشراكة على أهمية كبيرة كونها تشير لمدى الثقة العالية التي استطعنا اكتسابها خلال فترة قياسية من انطلاق عملياتنا، والتي سنتمكن من خلالها إبراز حجم الإمكانات التي تنطوي عليها منصتنا ATD فيما يتعلق بتلبية الاحتياجات الإعلانية الرقمية والمبرمجة لكل من مجموعة حاوي ومتابعي المواقع التابعة لها."وأوضح سرور بأن منصة ATD التي تتميز بخصائص نظامها الأساسي المتقدم ستوفر لمجموعة حاوي الفرصة للتحكم الاستباقي السهل والفعال في قوائم جرد الإعلانات والحجوزات الخاصة بالمواقع الإلكترونية التي تديرها، وهو ما سيعود عليها بعائدات أعلى نظراً للمزايا التي ستجذب المزيد من المعلنين المحتملين لديها، والتي ستعزز من تجربة المعلنين الحاليين من خلال منحهم الفرصة للوصول للقطاعات المستهدفة مع محتوى إعلاني مخصص وموجه إليهم بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، ما سينعكس على تجربة زوار هذه المواقع بالإيجاب.ومن جانبه، قال مدير تطوير الأعمال لدى مجموعة حاوي، يزن عرفات: "في الوقت الذي تواصل مجموعتنا وشبكة معلنينا وقاعدة قراء وزوار المواقع التي نديرها مسار النمو بوتيرة تصاعدية، فقد كان لا بد لنا من إيجاد حلول تمكننا من معالجة عملياتنا التشغيلية لضمان تحقيق أعلى كفاءة وفائدة للجميع. هذا وسيمكننا تعاوننا مع منصة ATD من تطوير إدارة الإعلان الرقمي المدفوع، مع استهداف فعال للقدرة العالية على الوقوف على اهتمامات مستخدمي الإنترنت، وبالتالي توجيه المعلنين لحملات إعلانية تلائم هذه الاهتمامات وتكون قابلة للقياس والتحسين، في الوقت الذي نستطيع فيه نحن التركيز على جوانب أخرى من عملنا."ويشار إلى أن المكتب العربي للإعلان يواصل استقطاب كبار المعلنين والناشرين والقنوات الإخبارية والمواقع الإلكترونية، فضلاً عن وكالات الاتصال التسويقي في المملكة، وذلك نظراً للشفافية التي تنطوي عليها منصته في آلية عملها، فضلاً عن القدر الكبير من التحكم المستقل، بالإضافة لخيارات إدارتها من قبل المستفيدين منها أو من قبل فريق "ATD".