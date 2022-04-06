الملكية الأردنية وشركة المناصير للزيوت والمحروقات توقعان مذكرة تفاهم لإستيراد وتزويد أسطول الملكية بالوقود

الوكيل الاخباري - وقعت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية والشركة الأردنية الحديثة لخدمات الزيوت والمحروقات إحدى شركات مجموعة المناصير مذكرة تفاهم في مجال تقديم خدمات التعاون وتزويد أسطول الملكية الأردنية بوقود الطائرات للرحلات المغادرة من عمان والعقبة إلى مختلف وجهات الشركة في العالم.

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وقع مذكرة التفاهم نائب رئيس مجلس الإدارة / الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية المهندس سامر المجالي ونائب رئيس هيئة المديرين للشركة الأردنية الحديثة لخدمات الزيوت والمحروقات السيد معين قداده بحضور عدد من المعنيين من كلا الطرفين.



وتقوم شركة المناصير للزيوت والمحروقات بموجب مذكرة التفاهم بدراسة أفضل السبل لإستيراد وقود الطائرات من الأسواق العالمية وتزويد أسطول الملكية الأردنية به داخل المطارات الأردنية وحسب المواصفات المعتمدة في المملكة ولدى الملكية الأردنية وضمن آلية عمل محددة مع مراعاة الحفاظ على مخزون استراتيجي.



كما ستقوم "المناصير للزيوت والمحروقات" بتقديم كافة الخدمات اللوجستية المتعلقة بإدارة التعاقدات وفحص الوقود والنقل والتخليص والتخزين حسب الأصول،فضلا عن دراسة إمكانية الدخول في استثمار مشترك بين الشركتين لإنشاء خزانات لوقود الطائرات داخل مطار الملكة علياء الدولي لتزويد أسطول الملكية الأردنيةوشركات الطيران الأخرى وربطها بخط تزويد الطائرات.



الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية المهندس سامر المجالي أعرب عن سعادته بهذه الشراكة مع شركة وطنية لديها القدرة والكفاءة على تزويد الملكية الأردنية بوقود الطائرات ضمن أفضل المواصفات والمعايير المحلية والعالمية وبأسعار تفضيلية ستساهم في تخفيف الكلف التشغيلية وتحرير السوق ومعالجة بعض من التحديات التي تعمل بظلها الملكية الأردنية خاصة في ظل ارتفاع أسعار المحروقات،مشيراً أن الشركة تنفذ حالياً خطة استراتيجية مستقبلية لزيادة وتجديد اسطول طائراتها.



من جهته قال نائب رئيس هيئة المديرين لشركة المناصير للزيوت والمحروقات السيد معين قدادة أن علاقة مجموعة المناصير بالملكية الأردنية علاقة مميزة ونأمل من خلال هذه الإتفاقية تقديم أفضل الحلول والخدمات للملكية الأردنية الناقل الوطني ونتمنى لها المزيد من التقدم والإزدهار والنجاح.



