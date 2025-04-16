“الوصل” تكتب فصلاً جديدًا في مستقبل التنقل الذكي وتُطلق جيلي EX5 المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الأردن

الوكيل الإخباري- كشفت شركة الوصل لتجارة المركبات، الوكيل الحصري لعلامة جيلي الصينية في المملكة، وإحدى شركات مجموعة عليان، عن إطلاق جيلي EX5، أول سيارة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في الأردن، وذلك خلال حفل أقيم في معرض جيلي – شارع مكة.

اضافة اعلان



الحدث، الذي حضره عدد من الشخصيات الرسمية وممثلي وسائل الإعلام وشركاء القطاع، شكّل محطة مفصلية في مسيرة الشركة، وعكس رؤيتها في تقديم حلول تنقل ذكية ترتكز على الابتكار والتكنولوجيا.

وفي كلمته خلال الحفل، قال زيد العبداللات، الرئيس التنفيذي لشركة الوصل:



“منذ اليوم الأول، كنا نطمح إلى أن نكون أكثر من مجرد شركة سيارات. أردنا أن نقدّم تجربة تنقّل متكاملة، ذكية، وآمنة.



إطلاق جيلي EX5 ليس مجرد طرح سيارة جديدة في السوق، بل هو خطوة نحو المستقبل – نحو نمط قيادة تفهمك، وتتعلّم منك، وترافقك في كل تفاصيل رحلتك.



هذه السيارة هي تجسيد عملي لرؤيتنا في التحول الرقمي، وبداية فصل جديد من قصة نجاحنا في السوق الأردني.”



أما جورج آدم، المدير العام لشركة الوصل، فأكد من جانبه:

"إدخال جيلي EX5 إلى السوق لا يتعلق فقط بإطلاق منتج جديد، بل بتقديم تجربة قيادة تُعيد تعريف العلاقة بين السائق والسيارة، مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة. نحن فخورون بأن نكون السبّاقين في تقديم هذه التجربة في الأردن، ومتحمّسون لما تحمله المرحلة القادمة.



ومن منطلق التزامنا بخدمة ما بعد البيع، قمنا بتأمين كافة قطع الغيار الخاصة بالسيارة قبل حتى وصولها إلى المملكة، من أصغر قطعة إلى أكبر مكوّن. ليس هذا فحسب، بل حرصنا أيضًا على أن تكون أسعار قطع الغيار مدروسة وتنافسية، حتى نمنح عملاءنا راحة البال، وثقة كاملة في استدامة تجربتهم مع جيلي"



ويأتي هذا الإطلاق انسجامًا مع استراتيجية شركة الوصل التي تركز على تبني أحدث التقنيات في قطاع النقل، وتقديم منتجات ذات قيمة عالية وجودة موثوقة. وهو ما عزز مكانتها كواحدة من أسرع الشركات نموًا في السوق المحلي، وأحد أبرز وكلاء السيارات في الأردن.





تكنولوجيا ذكية وتصميم داخلي عصري

من الناحية التقنية، تم تزويد جيلي EX5 بمعالج Snapdragon المتطوّر، والذي يمنح السيارة قدرة استجابة فورية للأنظمة الذكية، ودعمًا كاملًا لأنظمة التحكم الصوتي، الملاحة الدقيقة، وتفاعل متكامل مع السائق.



وقد تم تطوير جيلي EX5 من الصفر كسيارة كهربائية بالكامل، ولم تكن نتيجة تحويل أو تعديل لمنصة سيارات تعمل بالوقود. هذا التوجه مكّن المهندسين من تصميم هيكل متكامل مخصص لتقنيات السيارات الكهربائية، ما انعكس على كفاءة القيادة، توزيع الوزن، وسلاسة التجربة بشكل عام.



وتدعم السيارة أكثر من 200 أمر صوتي بـ 10 لغات مختلفة، ما يتيح للسائق التحكم في مختلف الوظائف — من التكييف إلى الملاحة والتسلية — بكل سهولة، دون الحاجة لرفع يده عن عجلة القيادة.



كما تم تزويد السيارة بأحدث التقنيات المتطورة التي ترفع من مستوى الراحة والسلامة، مثل شاشة لمس عملاقة بحجم 15.4 بوصة، ونظام صوتي متقدم Flyme مكوّن من 16 سماعة، لتجربة سمعية غامرة. ومن الداخل، تضم لوحة عدادات LCD رقمية بقياس 10.2 بوصة، ونظام ترفيهي تفاعلي يعمل باللمس، يدعم الاستخدام السلس والبديهي.



وللراحة التامة، تأتي المقاعد بوظائف التهوية، التدفئة، التدليك والانحناء (Reclining)، مما يجعل كل رحلة أكثر راحة مهما كانت المسافة. كما توفّر السيارة ميزة الشحن اللاسلكي السريع للهواتف الذكية بقوة 50 واط، لتبقى الأجهزة الذكية مشحونة دائمًا أثناء التنقل.



أما على صعيد السلامة، فتشمل السيارة تقنيات متقدمة مثل نظام المساعدة الذكية للحفاظ على المسار، ونظام التحذير من الاصطدام الأمامي والخلفي، ما يمنح السائقين مزيدًا من الثقة والأمان على الطريق.



بطارية متطورة، أمان لا يُضاهى، وأداء يفوق التوقعات

تتميز جيلي EX5 بمجموعة من المواصفات المتقدمة التي تجعلها من بين الأكثر تطورًا في فئتها. فقد تم تزويدها ببطارية "شورت بليد" من تطوير جيلي، تُعد من الأفضل في فئتها من حيث الأمان، الأداء، وسرعة الشحن.



تضم البطارية تقنيات متقدمة مثل طبقة الألمنيوم المدمجة ذاتيًا (Self-Fusing)، والتي تمنع حدوث دوائر كهربائية قصيرة في حال الصدمات أو الثقب. وقد اجتازت البطارية اختبارات غير مسبوقة، بما في ذلك اختبار الثقب بـثماني إبر فولاذية في آنٍ واحد، واختبار رصاصة بندقية عيار 5.8 ملم، دون أي تفاعلات حرارية أو اشتعال.



كما خضعت لاختبارات “الستة أقصى”، التي شملت الغمر في مياه البحر، درجات حرارة منخفضة تصل إلى -30°، احتكاك عالي التكرار بأسفل الهيكل، ضغط من مركبة وزنها 26 طن، تصادم جانبي مباشر، والتعرض للنيران، ونجحت بها جميعًا بجدارة.