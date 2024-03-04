بدعم تجاوز النصف مليون دينار .... زين تواصل دعمها لمبادرة "همتنا" لإعادة بناء مركز صحي غور المزرعة

الوكيل الاخباري - أعلنت شركة زين الأردن مواصلة دعمها لمبادرة "همتنا" الخيرية، التي تُعنى بإعادة تأهيل المراكز الصحية في المملكة لا سيما في المناطق الأقل حظاً، حيث قدّمت مؤخراً دعماً نقدياً للمساهمة في تمويل مشروع إعادة بناء وتطوير مركز صحّي غور المزرعة الشامل في منطقة الأغوار الجنوبية بمحافظة الكرك، لتسهم في خدمة القطاع الصحي في المملكة وتوفير الرعاية الصحية الشاملة لمن يحتاجها وفقاً لأعلى المعايير، وليتجاوز مجموع ما قدّمته زين لدعم هذه المبادرة الخيرية منذ العام 2019 وحتى العام الحالي النصف مليون دينار أردني.

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وتأتي هذه الخطوة من جانب زين بالتزامن مع الاحتفاء باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين سلطاته الدستورية، حيث تحرص الشركة في مختلف برامجها ومبادراتها على المساهمة في ترجمة الرؤى الملكية السامية لدعم والنهوض بمختلف القطاعات وتقديم أفضل الخدمات لجميع الفئات، حيث تساهم زين من خلال دعمها لمبادرة "همتنا" في تحديث وتطوير المنظومة الصحية في المملكة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة، كما تأتي هذه الخطوة في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الشركة للقطاع الصحي كواحد من القطاعات الرئيسية التي تتضمنها استراتيجيتها للمسؤولية المجتمعية، وذلك بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة التي تتبناها زين في مختلف برامجها ومبادراتها، ومنها الهدف الثالث (الصحة الجيدة والرفاه)، والسابع عشر (عقد الشراكات لتحقيق الأهداف).



ووضع وزير الصحة الدكتور فراس هواري يوم السبت، حجر الأساس لمشروع إعادة بناء وتطوير مركز صحي غور المزرعة؛ للإعلان عن بدء العمل على تنفيذ المشروع الذي يخدم 4500 نسمة في منطقة الأغوار الجنوبية في محافظة الكرك.

وستبلغ مساحة المركز بعد إعاة بنائه وتأهيله نحو ألفي متر مربع، حيث سيتم استحداث طابق أول لتوسعة المركز، كما سيتم استحداث عيادات طبية جديدة كعيادة الطب الباطني، وعيادة طب أسنان إضافية، وعيادة طب عام إضافية، وعيادة طب مجتمعي، ومختبر أسنان، وعيادة عظام، وعيادة طب أطفال، وغرفة ماموغرام، كما سيتم استحداث قسم العلاج الطبيعي والتأهيل، وقسم صحة الأمومة والطفولة، إلى جانب استحداث منامات للكادر الطبي والتمريضي وإضافة مصعد لخدمة المرضى.



وسيسهم هذا المشروع في تطوير وتحسين خدمات المركز لتصبح أكثر تكاملاً وشمولاً، بالإضافة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمركز وتمكينه من استقبال عدد أكبر من المرضى وعلى مدار 24 ساعة، إلى جانب تحسين رحلة علاج المريض وسلامته.



يذكر بأن شركة زين تدعم جمعية "همتنا" الخيرية منذ انطلاقها في العام 2019، حيث قدمت الدعم لمشروع مركز الأورام (مركز سميح دروزة للأورام) في مستشفى البشير، ومشروع تأسيس قسم العزل العلاجي في مدينة الحسين الطبية، ثم تمويل زين -كداعم رئيسي- لمشروع إعادة تأهيل مركز صحي الأميرة بسمة الشامل، واليوم في المساهمة بتمويل إعادة بناء وتطوير مركز صحي غور المزرعة الشامل.

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