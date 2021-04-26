الإثنين 26-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

قرار مرتقب بعودة صلاة التراويح في مساجد الاردن

الحجر على الأردنيين القادمين من الهند مؤسسيا 14 يوما

وزير الاعلام يكشف عن اجراءات جديدة حال تحسن الوضع الوبائي

بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم

إغلاق 4 منشآت في عمان

وزير الصحة يوضح حول زيادة الحوافز المالية للكوادر الطبية

مطالبة بالغاء حظر الجمعة وبدء الحظر الجزئي منتصف الليل

رئيس الوزراء المصري يتلقى لقاح كورونا

17 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

شكوى من نقص المياه عن جبل المريخ بعمان

الإثنين، 26-04-2021 03:30 م

بدعم من البنك العربي، متحف الأطفال الأردن يطلق ورشة إلكترونية في الثقافة المالية للأطفال

15032053_10154731032146118_9018198835138569945_n


الوكيل الاخباري - بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي الذي يصادف السابع والعشرين من نيسان كل عام، يطلق متحف الأطفال الأردن وبدعم من البنك العربي الورشة الإلكترونية التفاعلية "أجندتي المالية"، والتي تهدف إلى تعريف الأطفال ببعض المفاهيم والمواضيع الأساسية في الثقافة المالية؛ كالتمييز بين مفهومي الحاجات والرغبات، وفهم الدخل المالي وكيفية إدارته في حياتهم اليومية، وأيضاًإنشاء المشاريع الصغيرة لتحقيق الدخل.

اضافة اعلان

وستقدم الورشة الإلكترونية للأطفال المشاركين تجربة تعليمية ممتعة تجمع بين التعلم التفاعلي والتعلم عن بعد، من خلال توصيل مجموعة من الأدوات إلى منازلهم، ليتم استخدامها في الورشة التي سيتم تقديمها لهم إلكترونياً.


وتجدر الإشارة إلى أن إطلاق هذه الورشة بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي يندرج ضمنبرنامج"التواصل مع المجتمع" من متحف الأطفال الأردن الذي يدعمه البنك العربي، ويهدف إلى تسليط الضوءعلى مناسبات محلية وعالمية متنوعة، مثل اليوم العالمي للطفل، وشهر الأطفال ذوي الإعاقة، وشهر رمضان المبارك، واليوم العربي للشمول المالي،وغيرها من المناسبات خلال العام.


وبالرغم من التحديات والقيود التي تفرضها الجائحة، يسعى متحف الأطفال إلى مواصلة تقديم محتواه التعليمي وبرامجه التفاعلية إلكترونياً، ومن ذلك برنامج شهر رمضان المبارك الذي يتم تقديمه الآنعبر صفحات متحف الأطفال على مواقع الإعلام الاجتماعي، ويتنوع البرنامج بين أنشطة علمية، ومسابقات رمضانية، وقراءات قصصية، وشخصيات إسلامية، وغير ذلك من الأنشطة الممتعة التي تهدف إلى توصيل المعرفة للأطفال وتخفيف الأثر النفسي للجائحة عليهم وعلى أهاليهم.


ويأتي دعم البنك العربي لبرنامج التواصل مع المجتمع تماشياً مع استراتيجية البنك الشمولية في المسؤولية الاجتماعية لتحقيق الاستدامة من خلال دعم وتبني مشاريع وبرامج تعليمية وإثرائية مبتكرة، تشمل فئتي الأطفال واليافعين في الأردن.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
JOD_Ramadan_Thumbnail_1280x720_AR

هواوي تقدم عروضًا مميزة على مجموعة من أجهزتها في رمضان

172391271_4063774420345725_6604925078826356511_n

خصومات كبيرة وعروض متنوعة ومزايا مجانية من المركزية تويوتا في رمضان

HBTF building New

ارتفاع صافي أرباح مجموعة بنك الإسكان للربع الأول من العام 2021 بنسبة 53%

2202118162920268396549

المصفاة تتوقع الوصول الى الإغلاق المالي لتنفيذ مشروع التوسعة خلال عام 2022

Capture

منصّة زين ومصنع الأفكار يقدمان منحة للالتحاق بدبلوم أكاديمية فاب لاب 2021

bPF0PFiQ

هيونداي موتورز تعقد شراكة مع منظمة البحار الصحية

أخبار متعلقة
Tikyet Um Ali

البنك العربي يواصل دعم برامج تكية أم علي خلال شهر رمضان الفضيل

EHSI pic 2

اتفاقية تعاون بين البنك العربي وشركة الحوسبة الصحية الدولية

EIBjzg2X0AA7kvC

البنك العربي يدعم مؤسّسة إنجاز لتنفيذ برنامج الأمن السيبراني لطلاب الجامعات

Arab-bank-logo

بدعم من البنك العربي مبادرة سنبلة تتحدى الجائحة وتغرس بذور الريادة بالمدارس الحكومية

IMG-20210326-WA0071

إجتماع الهيئة العامة للبنك العربي بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني