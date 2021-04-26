بدعم من البنك العربي، متحف الأطفال الأردن يطلق ورشة إلكترونية في الثقافة المالية للأطفال

الوكيل الاخباري - بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي الذي يصادف السابع والعشرين من نيسان كل عام، يطلق متحف الأطفال الأردن وبدعم من البنك العربي الورشة الإلكترونية التفاعلية "أجندتي المالية"، والتي تهدف إلى تعريف الأطفال ببعض المفاهيم والمواضيع الأساسية في الثقافة المالية؛ كالتمييز بين مفهومي الحاجات والرغبات، وفهم الدخل المالي وكيفية إدارته في حياتهم اليومية، وأيضاًإنشاء المشاريع الصغيرة لتحقيق الدخل.

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وستقدم الورشة الإلكترونية للأطفال المشاركين تجربة تعليمية ممتعة تجمع بين التعلم التفاعلي والتعلم عن بعد، من خلال توصيل مجموعة من الأدوات إلى منازلهم، ليتم استخدامها في الورشة التي سيتم تقديمها لهم إلكترونياً.



وتجدر الإشارة إلى أن إطلاق هذه الورشة بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي يندرج ضمنبرنامج"التواصل مع المجتمع" من متحف الأطفال الأردن الذي يدعمه البنك العربي، ويهدف إلى تسليط الضوءعلى مناسبات محلية وعالمية متنوعة، مثل اليوم العالمي للطفل، وشهر الأطفال ذوي الإعاقة، وشهر رمضان المبارك، واليوم العربي للشمول المالي،وغيرها من المناسبات خلال العام.



وبالرغم من التحديات والقيود التي تفرضها الجائحة، يسعى متحف الأطفال إلى مواصلة تقديم محتواه التعليمي وبرامجه التفاعلية إلكترونياً، ومن ذلك برنامج شهر رمضان المبارك الذي يتم تقديمه الآنعبر صفحات متحف الأطفال على مواقع الإعلام الاجتماعي، ويتنوع البرنامج بين أنشطة علمية، ومسابقات رمضانية، وقراءات قصصية، وشخصيات إسلامية، وغير ذلك من الأنشطة الممتعة التي تهدف إلى توصيل المعرفة للأطفال وتخفيف الأثر النفسي للجائحة عليهم وعلى أهاليهم.



ويأتي دعم البنك العربي لبرنامج التواصل مع المجتمع تماشياً مع استراتيجية البنك الشمولية في المسؤولية الاجتماعية لتحقيق الاستدامة من خلال دعم وتبني مشاريع وبرامج تعليمية وإثرائية مبتكرة، تشمل فئتي الأطفال واليافعين في الأردن.