بعد تتويجه بالذهب في الصين... "المركزية تويوتا" تواصل دعمها للبطل نبيل مقابلة خلال مشاركته في "بارالمبيك باريس 2024"

الوكيل الإخباري - بعد تألقه في النسخة الرابعة من دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية التي أُقيمت مؤخرًا في مدينة هانغتشو الصينية وحصوله على الميدالية الذهبية، تواصل "المركزية تويوتا" دعمها للبطل نبيل مقابلة خلال تمثيله الأردن ضمن منافسات ألعاب القوى في دورة الألعاب البارالمبية "بارالمبيك باريس 2024".

وتعليقًا على هذه الرعاية، قال نديم حداد، المدير التنفيذي لـ "المركزية": "يشكّل نبيل مقابلة مثالًا مميزًا للأبطال الأردنيين الذين يملكون الشغف والطموح ولا يعرفون المستحيل. لقد آمنّا بموهبة مقابلة الاستثنائية ودعمناه خلال مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية، ويسعدنا أن نواصل دعمه في رحلته نحو "بارالمبيك باريس 2024"، آملين أن يتابع مسيرة التألق ويقدم أداءً استثنائيًا يليق بممثل الأردن في هذه البطولة العالمية".

تأتي هذه الرعاية جزءًا من الحملة العالمية لشركة تويوتا "ابدأ المستحيل"، والتي تلتزم من خلالها بإيجاد مجتمعٍ أكثر شمولًا واستدامة يُمكّن الجميع من تحدّي المستحيل في حياتهم؛ إيمانًا منها بأنّ القدرة على الحركة لا تقتصر على السيارات، وإنّما تمتد لتصل إلى تجاوز التحديات وتحقيق الأحلام.

بدأت مسيرة اللاعب نبيل مقابلة من خلال أول مشاركة له في سباق الضاحية في بطولات المدارس، وتدرج في نجاحاته على مستوى البطولات داخل الأردن، مما أهّله لتحقيق العديد من الإنجازات المميزة عربيًا وآسيويًا ودوليًا، إلى جانب المشاركة في عدة نسخ من بطولات العالم لألعاب القوى.

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