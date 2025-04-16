بنك الأردن الراعي الرسمي للنسخة الثانية من رالي وادي القمر للملاحة ورالي باها-الأردن العالمي

وتأتي هذه الرعاية في إطار استراتيجية البنك في دعم الفعاليات الرياضية التي تُسهم في تسليط الضوء على الأردن كمركز إقليمي للأنشطة الرياضية والسياحية، خاصة الرياضات غير التقليدية مثل الراليات الصحراوية، لما لها من دور في تعزيز السياحة الداخلية والخارجية.
ولم يقتصر دور البنك على الرعاية فقط، بل شارك من خلال فريق من موظفيه في سباق رالي وادي القمر، في خطوة تهدف إلى تجسيد ثقافة البنك في الانخراط المجتمعي الفعلي، وتعزيز روح المشاركة بين الموظفين والفعاليات الوطنية التي تترك أثرًا حقيقيًا في المجتمع. كما ساهم البنك في الفعالية من خلال الحضور الميداني والتفاعل المباشر مع الجمهور، ما أضفى طابعًا تفاعليًا وأثر إيجابيًا في تجربة المشاركين.
وفي هذا السياق، أكد بنك الأردن أن مشاركته في رالي وادي القمر، سواء من خلال الرعاية أو الحضور والمشاركة، تعكس إيمانه بدور القطاع الخاص في دعم الفعاليات الوطنية وتعزيز صورة الأردن كوجهة للأنشطة الرياضية المتنوعة.
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