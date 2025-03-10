بنك الأردن يرسم البسمة على وجوه الأطفال في فعالية "أمنيات الشتاء" بالتعاون مع مركز هيا الثقافي

12:14 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/723414 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قدم بنك الأردن مؤخراً رعايته لفعالية "أمنيات الشتاء" بالتعاون مع مركز هيا الثقافي، لإسعاد الأطفال الأقل حظاً والأيتام من عدة مخيمات ومراكز إيواء ودور رعاية، ومنحهم الفرصة للاستمتاع بمجموعة من الأنشطة الترفيهية والتعليمية بأجواء مليئة بالفرح والإبداع خلال فصل الشتاء، بمشاركة عدد من المتطوعين من موظفي البنك. اضافة اعلان





وتنوعت الأنشطة التي انخرط بها الأطفال الحاضرون في بيئة من التفاعل الإيجابي، ما بين تحضير وخبز البسكويت، وصناعة كرات ورجل الثلج، والأشغال اليدوية، بالإضافة إلى الجولة في القطار، مختتمة بفقرة الحكواتي وتوزيع الهدايا على الأطفال.



وتعبر رعاية بنك الأردن لفعالية "أمنيات الشتاء" عن التزام البنك المستمر بدعم المبادرات المجتمعية المختلفة التي يخدم عبرها كافة القطاعات والفئات، بالتركيز على فئة الأطفال التي تستحوذ على نصيب كبير من اهتمام البنك.



وتعكس هذه الرعاية حرص البنك على أن يظل اسمه مرادفاً للتكافل والدعم الإنساني والتمكين المجتمعي، لمواصلة صناعة وتعميق الأثر الإيجابي الذي يقوده من أكثر من 6 عقود، وفقاً لمبادئه الأصيلة، والتي من أهمها التشاركية في تحمل المسؤولية، بما يدعم التوجهات العامة ويلبي الاحتياجات، كما ينسجم مع أولويات وأهداف التنمية المستدامة، وخطة المسؤولية الاجتماعية لبنك الأردن.



ويُذكر أن مركز هيا الثقافي، الذي تأسس عام 1976 والذي أعيد افتتاحه في العام 2014، يعد أحد أبرز المؤسسات غير الربحية في الأردن، ويعمل اليوم كقرية ثقافية فنية غنية بمساحاتها وبرامجها المتنوعة. ويسعى مركز هيا الثقافي لتطوير وتنمية مهارات وقدرات الأطفال وتعزيز مواهبهم من خلال مرافقه وأقسامه المتنوعة، وعبر برامجه وفعالياته التي تستهدف جميع الفئات العمرية.



