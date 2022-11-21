بنك الإسكان الراعي البلاتيني لمهرجان جوائز المعماريين العرب

الوكيل الإخباري - أعلن بنك الإسكان – البنك الأكثر والأوسع انتشاراً في المملكة- عن رعايته البلاتينية لمهرجان جوائز المعماريين العرب الذي نظمته هيئة المعماريين العرب بالتعاون مع نقابة المهندسين الأردنيين في مركز الحسين الثقافي يومي 16-17 تشرين الثاني الجاري.

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وشهد المهرجان مشاركة واسعة لمعماريين من مختلف الدول العربية ضمن الفئات؛ مشاريع السكن الخاص، ومشاريع سكنية كبرى، ومشاريع سكن اجتماعي، ومشاريع مباني عامة، تربوية، ثقافية وفنية، ومشاريع فنادق ومنتجعات، إضافة إلى مشاريع سياحية، وترفيهية، ومراكز عمل، وتجارة.



وتأتي رعاية البنك لهذا المهرجان انطلاقاً من دعم البنك ورعايته لكبرى المؤتمرات والفعاليات التي تسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة، ولكون هذا المهرجان الحدث الأبرز على مستوى الإقليم في مجال الهندسة المعمارية الذي يسلط الضوء على التطور والتنوع في مشروعات الهندسة والعمارة والتخطيط العمراني، انطلاقاً من دعم البنك الابداع والابتكار في مختلف المجالات ومنها القطاع الهندسي والمعماري.



ويوفر المهرجان للمشاركين مساحة مبتكرة لعرض الأفكار المعمارية وإنتاجها ومعالجتها للخصوصيات المكانية والزمانية، ويتيح الفرصة لطلبة الجامعات في تخصصات العمارة للتفاعل مع المنتخبين من المعماريين والحكام والوفود المشاركة.