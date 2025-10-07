شاهد نمر يثير الذعر داخل فندق بإندونيسيا

سارعت فرق الإنقاذ إلى تخديره وإخراجه بأمان، فيما تحقق السلطات في ما إذا كان النمر هو نفسه الذي فر من حديقة حيوان قريبة قبل أسابيع.
الحادث أعاد تسليط الضوء على ضعف إجراءات الأمان في حدائق الحيوان الإندونيسية، بعد تكرار حوادث مشابهة خلال السنوات الأخيرة
இந்தோனேசிய உயிரியல் பூங்காவில் இருந்து தப்பி ஹோட்டலுக்குள் சுற்றித் திரிந்த சிறுத்தை#indonesia #bandung #zoo #leopard pic.twitter.com/k3KwPEnKpU— patrikai.com (@Patrikaidotcom) October 6, 2025
