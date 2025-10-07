الثلاثاء 2025-10-07 12:00 م
 

شاهد نمر يثير الذعر داخل فندق بإندونيسيا

الثلاثاء، 07-10-2025 11:22 ص

الوكيل الإخباري-   أثار نمر مرقط الذعر في فندق بمدينة باندونغ الإندونيسية، بعدما شوهد يتجول في الطابق الثاني خارج غرفة أحد النزلاء.

سارعت فرق الإنقاذ إلى تخديره وإخراجه بأمان، فيما تحقق السلطات في ما إذا كان النمر هو نفسه الذي فر من حديقة حيوان قريبة قبل أسابيع.


الحادث أعاد تسليط الضوء على ضعف إجراءات الأمان في حدائق الحيوان الإندونيسية، بعد تكرار حوادث مشابهة خلال السنوات الأخيرة

 

 

روسيا اليوم 

 
 
