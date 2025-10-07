الثلاثاء 2025-10-07 11:59 ص
 

إجلاء اردنية و130 شخصا كانوا على متن اسطول الصمود إلى الأردن

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
وزارة الخارجية
 
الثلاثاء، 07-10-2025 10:55 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وصول مواطنة أردنية و١٣٠ شخصًا من رعايا عدد من الدول الشقيقة والصديقة كانوا على متن أسطول الصمود العالمي إلى أراضي المملكة عبر جسر الملك حسين.اضافة اعلان


وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي إنّ الإجلاء شمل رعايا من مملكة البحرين، والجمهورية التونسية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وسلطنة عُمان، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية تركيا، وجمهورية الأرجنتين، وأستراليا، وجمهورية البرازيل الاتحادية، وجمهورية كولومبيا، وجمهورية التشيك، واليابان، والولايات المتحدة المكسيكية، ونيوزيلندا، وجمهورية صربيا، وجمهورية جنوب أفريقيا، والاتحاد السويسري، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، وجمهورية أوروغواي الشرقية.

وبيّن المجالي أنّ الوزارة وبالتعاون مع الجهات الأردنية المعنيّة سهّلت عبورهم، وقدّمت ما يلزم من مساعدة يحتاجونها.

وأشار المجالي إلى أنّ القائم بأعمال السفارة الأردنية في تل أبيب زار يوم الجمعة الماضي المواطنين الأردنيين في مكان احتجاز ركّاب الأسطول، وعددهم ثلاثة، واطمأنّ عن أحوالهم، لافتًا إلى أنّ اثنين منهم كانا غادرا سابقًا جوًّا عن طريق تركيا.

وأوضح المجالي أنّه تمّ التنسيق مع سفارات الدول الشقيقة والصديقة لتنظيم وتسهيل مغادرة رعاياها أراضي المملكة.
 
 
