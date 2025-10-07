الجيش: مقتل 3 أشخاص حاولوا التسلل عبر الحدود الأردنية بطريقة غير مشروعة

الوكيل الإخباري- أحبطت قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشرقية فجر الثلاثاء محاولة تسلل ثلاثة أشخاص مسلحين عبر الحدود الأردنية بطريقة غير مشروعة.

