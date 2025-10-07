الجيش: مقتل 3 أشخاص حاولوا التسلل عبر الحدود الأردنية بطريقة غير مشروعة

وتم تطبيق قواعد الاشتباك، بعد رصدهم ما أدى إلى مقتلهم بعد تبادل إطلاق النار معهم.
-
أخبار متعلقة
-
مياهنا : خلل فني طارئ على خط مياه رئيسي في عمّان
-
إجلاء اردنية و130 شخصا كانوا على متن اسطول الصمود إلى الأردن
-
وزير الداخلية السوري يزور الأردن لبحث قضايا مشتركة تعزز التعاون
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء
-
مهم من التنفيذ القضائي الى جميع المواطنين
-
الجيش ينعى محمد القضاة
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في المملكة _أسماء
-
الملك يعقد اليوم مباحثات مع ملك السويد في ستوكهولم