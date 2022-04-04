بنك الإسكان يرعى اللقاء الحواري لدولة رئيس الوزراء مع منتدى الاستراتيجيات الأردني

الوكيل الاخباري - رعى بنك الإسكان – البنك الأكثر والأوسع انتشاراً في المملكة- اللقاء الحواري الذي أجراه دولة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مع أعضاء منتدى الاستراتيجيات الأردني في فندق جراند حياة عمان، يوم الثلاثاء الموافق 29/3/2022 وذلك في ذكرى مرور عشر سنوات على تأسيس المنتدى.

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وناقش المشاركون خلال اللقاء أهم التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة، والسبل الناجعة لحل مشكلات الفقر والبطالة، مؤكدين أهمية الورش الاقتصادية التي تعقد في الديوان الملكي الهاشمي في إيجاد خطط وبرامج تستهدف النهوض بالاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة، مع الإشارة إلى ضرورة أن تفضي مخرجات لجنة تحديث القطاع العام إلى تحسين أداء الجهاز الإداري الحكومي.



وتأتي رعاية بنك الإسكان لهذا اللقاء، في إطار مسؤوليته الاجتماعية الداعمة للهيئات والمؤسسات والمنتديات التي تسعى إلى دعم وتمكين القطاع الاقتصادي.



كما تأتي هذه الرعاية تقديراً من البنك لدور منتدى الاستراتيجيات الأردني، كونه مركزاً للفكر الاقتصادي يسعى إلى توفير مساحة للحوار البناء والعلمي المبني على الحقائق بهدف رفع الوعي الاقتصادي وتعزيز المشاركة في صنع القرار وتطبيق أفضل الممارسات للوصول إلى اقتصاد قوي وتنافسي ومزدهر ومستدام، وتعزيز دور القطاع الخاص في النمو والتنمية.



وتنسجم أهداف المنتدى مع أهداف بنك الإسكان في سعيه للحفاظ على قطاع خاص ناجح وقوي، ذي قدرة تنافسية عالية منتم وملتزم بالمسؤوليات المناطة به في تحسين الاقتصاد الأردني وتعزيز دوره في النهوض بمجتمعه من خلال خلق فرص عمل وتوظيف ودعم المجتمع المحلي بما يحقق ازدهاراً شاملاً مشتركاً على نطاقٍ واسع يعود بالنفع على كافة فئات وشرائح المجتمع.



تجدر الإشارة إلى أن منتدى الاستراتيجيات الأردني قد تأسس في 30 آب من العام 2012 ترسيخاً لإرادة حقيقية من القطاع الخاص بالمشاركة الفاعلة في حوار بناء حول الأمور الاقتصادية التي يعنى بها المواطن الأردني والمجتمع لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة، حيث يضم المنتدى مؤسسات وشركات فاعلة من القطاع الخاص الأردني، إضافة إلى أصحاب الرأي والمختصين والمعنيين بالشأن الاقتصادي.