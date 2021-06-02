الأربعاء 02-06-2021
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الأربعاء، 02-06-2021 09:45 ص

بأسلوب إبداعي ومبتكر

بنك الإسكان يشارك الأردنيين احتفالاتهم بمئوية الدولة وعيد الاستقلال

3D Mapping v.1


الوكيل الاخباري - عندما يتم الحديث عن التفرد والتميز في السوق المصرفي الأردني، دائماً ما يتصدر بنك الإسكان- البنك الأكثر والأوسع انتشاراً في المملكة- المشهد وبقوة، ليس فقط لمتانة قاعدته الرأسمالية أو لاستثماراته وأرباحه المتحققة وإنما أيضاً لمبادراته الوطنية المميزة التي يطلقها بين الحين والآخر ويعبر فيها عن فخر واعتزاز الأردنيين بوطنهم ومسيرته وانجازاته.

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ففي ذكرى مئوية تأسيس الدولة الأردنية، سلّط فيديو نشره بنك الإسكان على مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من القنوات التلفزيونية في نيسان الماضي، باستخدام تقنية الواقع المعزز، الضوء على أمجاد الأردن وحضاراته وعبق تاريخه الحافل بالإنجازات والتضحيات والعزم الذي جمع بين الأردنيين وقيادتهم لاستكمال المسيرة من الماضي إلى الحاضر استعداداً للمستقبل.


وفي ذكرى عيد الاستقلال الـ 75  عُرضت على الواجهة الرئيسية لمبنى الإدارة العامة لبنك الإسكان ومع يوم الخامس والعشرين من أيار الماضي فيديو ثلاثي الأبعاد (3D Mapping) احتفى فيه البنك بمعالم الأردن الحضارية والأثرية من شماله إلى جنوبه.


الفيديو الذي لاقى استحسان وإعجاب  الأردنيين الذي توقفوا خلال مرورهم في منطقة الشميساني لمشاهدته، سيستمر عرضه حتى 14/6/2021، وذلك احتفالاً بذكرى عيد الجيش التي ستصادف يوم العاشر من حزيران الجاري.


 ولأن "المسيرة مستمرة" سيواصل بنك الإسكان وحتى نهاية العام الجاري مشاركة الأردنيين احتفالاتهم وسيطلق العديد من المبادرات التي تعلن وبكل ثقة أننا "مستعدون للمستقبل.. نحو إنجازات أكبر".

 




 

 


 

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