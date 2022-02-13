بنك الإسكان يطلق تطبيق Iskan E-Trading المختص بتداول الأسهم والسندات العالمية

الوكيل الاخباري -

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في إطار جهوده المستمرة لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة عالية لعملائه، أطلق بنك الإسكان – البنك الأكثر والأوسع انتشاراً في المملكة - تطبيق Iskan E-Trading المختص بتداول الأسهم والسندات العالمية، الذي يُعد الأول والوحيد من نوعه في المملكة حيث يتيح لعملاء البنك تداول السندات العالمية بشكل آلي ومباشر.ويسعى بنك الإسكان من إطلاق هذا التطبيق الخاص والحصريإلى تسهيل وصول عملائه إلى استثماراتهم في الأسواق العالمية في أي وقت ومن أي مكان، وتطوير أساليب تقديم خدمات الاستثمار بأحدث التطبيقات الإلكترونية والحلول الرقمية الذكية.ويتضمن تطبيق Iskan E-Trading عدة مزايا تتمثلبإمكانية التداول في معظم الأسواق العالمية التي تغطيها دائرة خدمات الاستثمار في البنك بالأسعار الفورية بشكل مباشر خلال فترات تداول الأسواق العالمية.ويتم تنفيذ أوامر الشراء والبيع من خلال التطبيق بخطوات واضحة والتنقل بسهولة بين خيارات التطبيق App Features وإمكانية عرض البيانات المتعلقة والمهمة بمحفظة العميل بكل وضوح وكفاءة. إضافة إلى التحديث الفوري لأرصدة العميل البنكية ومتابعة المحافظ الاستثمارية الخاصة بالعميل بشكل آلي ولحظي والاطلاع على آخر الأخبار التي تخص الشركات والأسواق العالمية من خلال التطبيق في أي وقت.ويعد تطبيق Iskan E-Trading الذي يمتاز بتصميم عصري متميز، مغايراً ومختلفاً عن باقي تطبيقات تداول الأسهم العالمية التي تقدمها الشركات، لكونه خاصاً ببنك الإسكان وليس بشركة تداول، وهو مرتبط مباشرة مع حساب العميل البنكي، كذلك مرتبط بمنصات التداول العالمية بشكل مباشر، ويتم من خلاله تحديث محفظة العميل بشكل آلي وفوري.ويمكن لعملاء بنك الإسكان من حملة الهواتف الذكية (iOS - Android) تحميل التطبيق الذي يمتاز بمعايير أمان عالية والاستفادة من مزاياه المتعددة والمتنوعة.تجدر الإشارة إلى أن بنك الإسكان خطى خطوات واسعة في مجال التحول الرقمي، وأثبت ريادته في هذا المجال، حيث سبق للبنك أن أطلق الفرع الرقمي للخدمات الذاتية الجديد (Iskan engage)، وقام بشراء 185 جهاز صراف آلياً متطورا وحديثاً توفر خدمات نوعية وجديدة لعملائه بسرعة وسهولة ودون الحاجة لزيارة الفروع، كما تم استكمال تطوير بطاقات الائتمان والدفع المباشر بكل فئاتها بتقنية اللاتلامسية (Contactless)، إضافة إلى إصدار تطبيق (Iskan Mobile) بنسخته المحدثة، وإطلاق خدمة إصدار بطاقات (Iskan V-Card) بشكل آلي وفوري من خلال تطبيق إسكان موبايل وإسكان أونلاين، إضافة إلى العديد من الخدمات المتطورة والمتقدمة التي تواكب المتغيرات المتسارعة التي يفرضها العصر الرقمي.