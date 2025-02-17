بنك الإسكان يطلق حملة "الذهب بيضل ذهب" لجوائز حسابات التوفير لعام 2025

وتأتي الحملة في إطار حرص البنك على تعزيز ثقافة الادخار والتخطيط للمستقبل، فضلاً عن مكافأة المدخرين بمنحهم جوائز الذهب الموزعة بشكل عادل على جميع المحافظات؛ حيث سيتم السحب على جائزة عن كل فئة موزعة على رابح واحد من كل محافظة.
وسيقدم البنك يومياً 12 ليرة ذهب، فيما سيقدم شهرياً 12 أونصة ذهب، بالإضافة لتقديم 12 جائزة ربعية مؤلفة من ربع كيلو ذهب لكل منها توزع في شهري آذار وأيلول، إلى جانب 12 جائزة نصف سنوية مؤلفة من نصف كيلو ذهب لكل منها توزع في شهر حزيران. وفي نهاية العام سيحصل 12 رابحاً على كيلو كامل من الذهب لكل رابح في كل محافظة.
ويشار إلى أن الحملة التي تعتبر امتداداً لحملات جوائز حسابت التوفير السابقة، متاحة أمام كافة العملاء وفقاً لشروط وأحكام البنك مع الالتزام بالأرصدة المحددة للجوائز ضمن كل فئة.
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