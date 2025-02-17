 
الإثنين 2025-02-17 10:29 ص
 

بنك الإسكان يطلق حملة "الذهب بيضل ذهب" لجوائز حسابات التوفير لعام 2025

ىعت
بنك الإسكان
الإثنين، 17-02-2025 09:33 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن بنك الإسكان عن إطلاق حملته السنوية لجوائز حسابات التوفير لعام 2025، تحت شعار "الذهب بيضل ذهب". وتهدف الحملة هذا العام إلى تعزيز فرص الربح للعملاء في جميع المحافظات، عبر تقديم جوائز متنوعة من الذهب لمن سيحالفهم الحظ من كل محافظة، وذلك ضمن كل فئة من فئات السحب اليومية، والشهرية، والربعية، ونصف السنوية، وجائزة نهاية العام.

اضافة اعلان


وتأتي الحملة في إطار حرص البنك على تعزيز ثقافة الادخار والتخطيط للمستقبل، فضلاً عن مكافأة المدخرين بمنحهم جوائز الذهب الموزعة بشكل عادل على جميع المحافظات؛ حيث سيتم السحب على جائزة عن كل فئة موزعة على رابح واحد من كل محافظة.


وسيقدم البنك يومياً 12 ليرة ذهب، فيما سيقدم شهرياً 12 أونصة ذهب، بالإضافة لتقديم 12 جائزة ربعية مؤلفة من ربع كيلو ذهب لكل منها توزع في شهري آذار وأيلول، إلى جانب 12 جائزة نصف سنوية مؤلفة من نصف كيلو ذهب لكل منها توزع في شهر حزيران. وفي نهاية العام سيحصل 12 رابحاً على كيلو كامل من الذهب لكل رابح في كل محافظة.


ويشار إلى أن الحملة التي تعتبر امتداداً لحملات جوائز حسابت التوفير السابقة، متاحة أمام كافة العملاء وفقاً لشروط وأحكام البنك مع الالتزام بالأرصدة المحددة للجوائز ضمن كل فئة.

 
gnews

أحدث الأخبار

معرض الغذاء الأردني الدولي

أخبار محلية فعاليات معرض الغذاء الأردني تنطلق الاثنين المقبل

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري

عربي ودولي بري: لسنا مستعمرة إسرائيلية ونرفض أي إملاءات خارجية

أرشيفية

اقتصاد محلي ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن الاثنين

تعبيرية

عربي ودولي 51 إصابة في أسبوع .. ضحايا الرصاص الطائش في أم درمان

الفراية يتسلم الوسام

أخبار محلية مجلس وزراء الداخلية العرب يمنح جلالة الملك وسام الأمير نايف للأمن العربي

ىعت

أخبار الشركات بنك الإسكان يطلق حملة "الذهب بيضل ذهب" لجوائز حسابات التوفير لعام 2025

جانب من الجلسة

أخبار محلية وزير العمل يستعرض رؤية الوزارة في جلسة حوارية مع جماعة عمان لحوارات المستقبل

أرشيفية

فلسطين يديعوت أحرونوت: إضراب عن الطعام لعائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة



 




الأكثر مشاهدة