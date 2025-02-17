بنك الإسكان يطلق حملة "الذهب بيضل ذهب" لجوائز حسابات التوفير لعام 2025

الوكيل الإخباري- أعلن بنك الإسكان عن إطلاق حملته السنوية لجوائز حسابات التوفير لعام 2025، تحت شعار "الذهب بيضل ذهب". وتهدف الحملة هذا العام إلى تعزيز فرص الربح للعملاء في جميع المحافظات، عبر تقديم جوائز متنوعة من الذهب لمن سيحالفهم الحظ من كل محافظة، وذلك ضمن كل فئة من فئات السحب اليومية، والشهرية، والربعية، ونصف السنوية، وجائزة نهاية العام.

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وتأتي الحملة في إطار حرص البنك على تعزيز ثقافة الادخار والتخطيط للمستقبل، فضلاً عن مكافأة المدخرين بمنحهم جوائز الذهب الموزعة بشكل عادل على جميع المحافظات؛ حيث سيتم السحب على جائزة عن كل فئة موزعة على رابح واحد من كل محافظة.



وسيقدم البنك يومياً 12 ليرة ذهب، فيما سيقدم شهرياً 12 أونصة ذهب، بالإضافة لتقديم 12 جائزة ربعية مؤلفة من ربع كيلو ذهب لكل منها توزع في شهري آذار وأيلول، إلى جانب 12 جائزة نصف سنوية مؤلفة من نصف كيلو ذهب لكل منها توزع في شهر حزيران. وفي نهاية العام سيحصل 12 رابحاً على كيلو كامل من الذهب لكل رابح في كل محافظة.