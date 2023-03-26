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الأحد، 26-03-2023 09:48 ص

بنك الإسكان يطلق حملته الرمضانية بجوائز وعروض مميزة لمستخدمي بطاقاته الائتمانية

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الوكيل الإخباري - أطلق بنك الإسكان حملته الخاصة بشهر رمضان المبارك والهادفة إلى منح عملاءه العديد من الجوائز والخصومات المميزة طيلة أيام الشهر الفضيل، وذلك من خلال استخدامهم بطاقات الإسكان الائتمانية سواء عبر نقاط البيع المباشرة أو من خلال الإنترنت.
وبدأت الحملة في التاسع عشر من آذار الجاري، وتستمر حتى نهاية شهر رمضان، وتشمل العملاء حاملي بطاقات البنك الائتمانية بجميع فئاتها الكلاسيكية، البلاتينية وSignature وInfinite، والتي تؤهلهم لربح جوائز نقدية قيمة، بالإضافة إلى استرداد نقدي وفرصة التقسيط الميسر.

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وستمنح الحملة فرصة الربح لـ 15 عميلاً أسبوعياً من مستخدمي فئات البطاقات الائتمانية مقسمة لخمسة من مستخدمي بطاقات فيزا الكلاسيكية بجائزة نقدية تبلغ قيمتها 200 دينار لكل منهم، فيما سيحظى خمسة آخرون من مستخدمي بطاقات فيزا البلاتينية بجائزة نقدية تبلغ قيمتها 500 دينار لكل منهم، مقابل 5 آلاف دينار ستقدم لخمسة رابحين من مستخدمي بطاقات Signature وInfinite بواقع 999 دينار لكل منهم.


هذا بالإضافة إلى الاسترداد النقدي الذي تصل قيمته إلى (30) دينار لدى تنفيذ مشترياتهم باستخدام البطاقات الائتمانية لدى محلات فاميلي باسكت.
وإثراءً من البنك للقيم المضافة التي يقدمها ضمن حملته، وتخفيفاً للأعباء المادية عن عملائه خلال شهر رمضان، تمنح الحملة فرصة تقسيط المشتريات من خلال البطاقات الائتمانية لدى متاجر الهايبرماركت المعتمدة وعلى فترات مريحة وميسرة.


ويشار إلى أن هذه الحملة واحدة من الحملات العديدة التي يسعى البنك لتنويعها وإثرائها بما يلبي احتياجات عملائه ويثري تجربتهم المصرفية مع بطاقات بنك الإسكان الائتمانية التي تحاكي متطلباتهم في مختلف الظروف والمناسبات.

 




 

 


 

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