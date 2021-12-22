بنك الإسكان يطلق حملتين لتحفيز عملائه على إصدار حوالات ويسترن يونيون من خلال تطبيق إسكان موبايل

الوكيل الاخباري - أطلق بنك الإسكان – البنك الأكثر والأوسع انتشاراً في المملكة- حملتين ترويجيتين لتحفيز عملائه الحاليين والمحتملين على استخدام تطبيق إسكان موبايل لإصدار الحوالات السريعة ويسترن يونيون، وذلك خلال شهر كانون الأول الجاري.

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وتهدف الحملة الأولى إلى تحفيز عملاء البنك على إصدار الحوالات السريعة ويسترن يونيون من خلال تطبيق إسكان موبايل، بحيث يعفى العميل من عمولة إصدار أول حوالة ويسترن يقوم بإصدارها من خلال تطبيق بنك الإسكان، وحسب المحددات المعتمدة لدى البنك.



وأما الحملة الثانية فتتيح للعملاء 10 فرص لربح 500 دينار نقداً والتي يشارك بالسحب عليها كافةالعملاء مصدري الحوالات السريعة ويسترن يونيون من خلال استخدام تطبيق "إسكان موبايل" خلال مدة الحملة.



ويشترط للاشتراك في الحملة الأولى أن لا يكون العميل قد أصدر أي حوالة قبل عام من تاريخ إطلاق الحملة من خلال التطبيق،علماً بعدم وجود حد أدنى لقيمة الحوالة الصادرة في كلا الحملتين أعلاه. وتخضع الحملة لشروط وأحكام البنك وشركة الحوالات السريعة ويسترن يونيون.



ويعد تطبيق "إسكان موبايل، تطبيقاً متكاملاً للخدمة المصرفية على الهواتف الذكية، إذ يقدم بُعداً مصرفياً متطوراً كونه يواكب أحدث التطورات التكنولوجية وبحيث يؤسس لقاعدة تقنية متطورة ومرنة قادرة على استيعاب وتطبيق كافة التحديثات والخدمات البنكية التي يقدمها البنك مستقبلاً، مع توفير أعلى درجات الحماية والسرية.



إذ يمكّن تطبيق "إسكان موبايل" العملاء من الاستفادة من الخدمات البنكية الأساسية ومنها متابعة أرصدة وتفاصيل الحركات على الحساب، خدمة التسديد الدوري للفواتير، وتسديد الفواتير عن طريق (e-Fawateercom)،والاستفسار عن معلومات البطاقات الائتمانية وتسديدها، وخدمات الشيكات، والتحكم بخدمة الرسائل القصيرة، والتحكم بالبطاقة الائتمانية والمدينة في حال الضياع أو الفقدان، وتحديد مواقع فروع البنك وأجهزة الصراف الآلي الأقرب إلى العميل، إلى جانب مجموعة من الخدمات الأخرى.