تعاون بين وزارة الشباب ومركز زين للرياضات الإلكترونية للمشاركة في البطولة العربية الأولى للألعاب الإلكترونية

الوكيل الاخباري – أعلنت وزارة الشباب ومن خلال مركز إعداد القيادات الشبابية عن تعاونها مع مركز زين للرياضات الإلكترونية (ZE Sports Center)، لتشكيل فريق أردني للمشاركة في البطولة العربية الأولى للألعاب الإلكترونية عبر الإنترنت في ألعاب (فيفا 20، وفورتنايت، وليج أوف ليجند).

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وقام مركز زين للرياضات الإلكترونية بتنظيم تصفيات للفائزين بالبطولات الأخيرة التي نظمها، لتزويد وزارة الشباب بأسماء 5 لاعبين (3 أساسيين و2 احتياط) بلعبة "فيفا 20"، بالإضافة إلى 12 لاعباً في لعبة "فورتنايت" (10 أساسيين و2 احتياط)، و7 لاعبين (5 أساسيين و2 احتياط) في لعبة "ليج أوف ليجند"، لتشكيل فريق يمثّل الأردن في منافسات البطولة التي ستقام خلال النصف الثاني من شهر تشرين الأول الجاري، بتنظيم من وزارة الشباب والرياضة المصرية وبالتعاون مع جامعة الدول العربية.



ويأتي تعاون وزارة الشباب -ممثلة بمركز إعداد القيادات الشبابية- مع مركز زين للرياضات الإلكترونية؛ في إطار حرص الوزارة على بناء شراكات مع الجهات التي تعنى بالشأن الشبابي، بهدف خدمة الشباب الأردني في مختلف المجالات، ولتمثيل الأردن في الاستحقاقات التي تقام في مجال الرياضات الإلكترونية التي اكتسبت شعبية وأهمية متزايدتين على مستوى العالم وفي أوساط الشباب، حيث يعد مركز زين للرياضات الإلكترونية من أوائل المراكز المتخصصة في المملكة بهذا المجال، اذ تم تأسيسه من قبل شركة زين الأردن بهدف تأهيل جيل جديد من اللاعبين الأردنيين المحترفين في هذا القطاع الحيوي وتعزيز تنافسيتهم على الصعيدين الإقليمي والدولي، وذلك نظراً لما يشهده قطاع الألعاب الإلكترونية من نمو وتطور مستمرين وإقبال كبير من فئة الشباب، حتى باتت تشكل مصدر دخل لمن يحترف هذه الألعاب، مما ينعكس على مستواهم المعيشي ويرفد الاقتصاد الوطني.



