تعتزم "حملة حان وقت التفاح الأوروبي" تعزيز تواجدها في الأسواق الأردنية لفتح سبل التعاون التجاري بين الاتحاد الأوروبي والأردن واجتذاب المستوردين الأردنيين لصادراتها.

الوكيل الاخباري - تستكمل "حملة حان وقت التفاح الأوروبي" مسيرتها والجهود المبذولة لتواجدها ومشاركتها بشكل فعال في الأسواق الأردنية حيث يعد السوق الأردني سوق واعد للمنتجات الأوروبية والآن نص الحوار مع السيد/ ميروسلاف ماليشوسكي رئيس رابطة مزارعي الفاكهة البولندية (ZSRP).



1.ما رأيك بحركة السوق الأردني لعام 2023، وما هي توقعاتك للفترات المقبلة في 2024؟



يتعافى مستوى صادرات التفاح إلى الأردن من الأزمة التي يرجع سببها إلى تفشي جائحة كورونا. وفي موسم 2022/2023 تم تصدير ما يزيد عن 22 ألف طن من هذه الفواكه من دول الاتحاد الأوروبي إلى الأردن. وتأتي توقعات موسم 2023/2024 الحالي مشجعة للغاية، حيث تم شحن ما يقرب من ضعف عدد التفاح إلى الأردن في أكتوبر 2023 مقارنة بأكتوبر 2022. وأثبت أكتوبر 2023 أنه عام ناجح بشكل استثنائي لصادرات التفاح الأوروبية، حيث بلغ إجمالي حجم الفاكهة الذي تم شحنه ما يزيد عن 116,000 طن، وكان الأردن من بين أكبر المستفيدين من الصادرات الأوروبية. ونأمل أن يستمر هذا التوجه.



2. ما هي خطط متابعة حملة "حان وقت التفاح الأوروبي" لتحفيز حركة التصدير إلى السوق الأردني؟



من ضمن أنشطة حملتنا المستمرة، نخطط بالفعل للمشاركة في معرض الغذاء وتكنولوجيا الغذاء الدولي عمان / الأردن الذي سيقام في عمان في أغسطس. لقد استمر نشاطنا في المجال الإلكتروني لمدة عامين حتى الآن - يمكن العثور على معلومات حول حملتنا على Facebook (https://www.facebook.com/applesfromeurope/) وعلى موقعنا على الويب (applesfromeurope.eu). ومن الجدير بالذكر أنه يوجد على الموقع الإلكتروني خيار تنزيل كتيب حملتنا (مترجم إلى اللغتين الإنجليزية والعربية). ونحن نعتقد أن كل هذه الأنشطة ستزيد من تعزيز التعاون التجاري الأوروبي الأردني. إننا نشهد بالفعل اتجاهًا تصاعديًا في مرحلة ما بعد الجائحة في صادرات التفاح - ولا نشك في أن لدينا دورًا نلعبه في هذا الأمر.



3. هل الأفضل للمستوردين البحث عن المنتج الأقل سعرا أم البحث عن المنتج الأعلى جودة؟ ما الذي يميز منتجك؟



إن الجودة العالية هي العامل الرئيسي. نود أن نلفت الانتباه إلى الجودة والمذاق الاستثنائي للتفاح القادم من الاتحاد الأوروبي حتى يدرك المستوردون أن المنتج الذي يختارونه يبرز من بين الخيارات الأخرى المتاحة. يوفر تنوع الأصناف المستوردة إلى الأردن مجموعة واسعة من الإمكانيات لاستخدام الفاكهة، وتترجم قواعد الإنتاج والتخزين والنقل الصارمة المعمول بها في الاتحاد الأوروبي إلى الصفات الفريدة للتفاح المصدر. وهذا بلا شك أمر لا تضمنه المنتجات ذات سعر السوق الأدنى.



4. ما هي نسبة الانخفاض أو الزيادة في الطلب؟ كم عدد المنتجات التي تقوم الحملة بتسويقها في السوق الأردني؟



تروج الحملة للتفاح الأوروبي عالي الجودة. التي يستمر الطلب عليها في النمو، ويعد الأردن من بين أفضل الدول التي يتم تصدير هذه الفاكهة ذات المنشأ الأوروبي إليها - من حيث صادرات التفاح من الاتحاد الأوروبي، في أكتوبر 2023، لم يتفوق على الأردن إلا مصر والهند والمملكة العربية السعودية وكازاخستان. وكما ذكرت سابقًا، تم تصدير ما يقرب من ضعف عدد التفاح إلى الأردن في ذلك الشهر عما كان عليه في أكتوبر 2022. لذلك يبدو أن السوق الأردني سوق واعد بشكل لا يصدق. ويسعدنا أن الأردنيين يتقبلون منتجاتنا ونأمل أن تُؤتي الجهود المستمرة ثمارها.



5. هل ستشارك الحملة في المعارض قريباً؟ ما هي نتائج المشاركات والزيارات في السنوات السابقة؟



وكما ذكرت، فإن جناح الحملة سيكون موجوداً بالفعل في معرض الغذاء وتكنولوجيا الغذاء الدولي عمان / الأردن في شهر أغسطس. وكانت آخر زيارة لنا للأردن في شهر مايو من العام الماضي ضمن بعثة تجارية إلى عمان، وكان الحدث الأكثر أهمية فيها هو عقد ندوة حول التفاح الأوروبي. نحن نأتي دائمًا إلى الأردن مفعمين بالأمل في إبرام تعاون جديد وعلى استعداد للقاء المستوردين الأردنيين - يتيح لنا الاتصال المباشر بناء علاقات تجارية دائمة ويمنحنا فهمًا ممتازًا للسوق المحلي.

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