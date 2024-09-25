تلفاز سامسونج Neo QLED 8K 2024 يحصد لقب اختيار محرري مينا تك عن فئة أمان التلفزيونات لعام 2024

وانطلاقاً من إدراكها لهذه الحالات المتزايدة، عززت سامسونج مرة أخرى مكانتها كشركة رائدة في مجال الابتكار والأمن، حيث حصل تلفاز سامسونج Neo QLED 8K 2024 على لقب اختيار محرري "مينا تك" عن فئة أمان التلفزيونات لعام 2024. وتعد مينا تك أكبر منصة إعلامية مختصة بمواضيع التكنولوجيا والاعمال باللّغة العربية بوصول لأكثر من 5 مليون متابع وقارئ ومشاهد على منصاتها المختلفة في الوطن العربي. كما يُعتبر هذا التكريم دليلاً واضحاً على التزام سامسونج الثابت في تقديم حلول ذكية وميزات أمان متقدمة للمستهلكين من خلال منصتها الشهيرة "Knox ".
وإدراكاً منها لأهمية الأمان الشامل، طوّرت سامسونج منصة "Samsung Knox" التي تهدف إلى حماية نظام منزلك الذكي بشكل متكامل. فمن خلال هذه المنصة، يصبح التلفاز الذكي الخاص بك عنصراً أساسياً في بيئة آمنة ومترابطة، ما يعزز حماية بياناتك في العالم الرقمي.
حلول أمنية رائدة
وتأتي هذه الجائزة نتيجة لعملية مراجعة دقيقة وشاملة أجرتها منصة " مينا تك"، حيث قامت بفحص ميزات الأمان والأداء وتجربة المستخدم الشاملة لأحدث أجهزة التلفاز الذكية من سامسونج. ويُعد قرار المحررين بمنح أجهزة سامسونج الذكية أعلى جائزة شهادة على التزام سامسونج في تقديم أجهزة تلفاز تلبي أعلى معايير السلامة والأمان والابتكار، سواء على المستوى العالمي أو في المنطقة.
وقال فريق تحرير مينا تك: "بالإضافة لقدرتها على بث المحتوى عبر الإنترنت، تستخدم أجهزة التلفاز الذكية اليوم بشكل متزايد للألعاب، وتصفح الإنترنت، والتجارة الإلكترونية، وفي العديد من المنازل، باتت التلفزيونات تلعب دور المركز الذكي الذي يجمع أجهزة إنترنت الأشياء والأجهزة الذكية الأخرى معاً. ويعني ذلك أن التلفزيونات مستهدفة بشكل متزايد من قبل المخترقين والمجرمين السيبرانيين، ومن الضروري النظر إلى قدراتها الأمنية ومقدار الحماية التي توفرها عند اتخاذ قرار الشراء. يظهر ما سبق الأهمية الكبيرة لأنظمة الحماية المتقدمة، والتي كانت أساس انتقائنا تلفاز سامسونج Neo QLED 8K 2024 الجديد كاختيار محرري "مينا تك" عن فئة أمان التلفزيونات لعام 2024."وأصبحت منصة الأمان "Samsung Knox" رمزاً لحماية بيانات المستخدم وخصوصيته، حيث تم تصميمها لتأمين جميع جوانب تجربة التلفاز الذكي، بدءاً من تشفير الاتصال بين التلفاز والأجهزة المتصلة، وحتى كشف مواقع التصيد وحظرها أثناء تصفح الإنترنت. ويضمن هذا النهج المتكامل للمستخدمين الاستمتاع بمزايا المنزل الذكي دون القلق بشأن سلامة معلوماتهم الشخصية، ما يعزز ثقتهم في التكنولوجيا الحديثة ويجعلها تجربة مريحة وآمنة.
منصة Knox من سامسونج : أفضل درجات الأمان لجميع مستخدمي أجهزة سامسونج
وفي عصر التواصل والترابط، حيث تتكامل المنازل الذكية بشكل متزايد، يصبح أمان الأجهزة المتصلة ضرورة ملحّة. تقدم منصة "Samsung Knox" بيئة رقمية آمنة تتيح للعملاء الاستمتاع بمنتجاتنا وخدماتنا عبر الأجهزة المحمولة والتلفاز والأجهزة المنزلية.
ويضمن هذا النظام الأمني المتكامل حماية كل جهاز ضمن شبكة مترابطة، ما يعزز الأمان بين جميع الأجهزة. وبفضل هذه المنصة، يمكن للمستخدمين الاستفادة من تجربة منزلية ذكية ومتصلة بثقة كاملة، بعيداً عن المخاوف الرقمية.
وتقدم منصة "Knox" حماية شاملة لأجهزة التلفاز الذكية من سامسونج، حيث تضمن سلامة بيانات المستخدم والخدمات من الجهاز إلى المنصات عبر الإنترنت. ويسمح ذلك للمستخدمين أن يستمتعوا بتجربة مشاهدة آمنة وموثوقة، خالية من القلق بشأن الوصول غير المصرح به أو خروقات البيانات.
وتعمل "Knox Matrix" كشبكة خاصة تعزز أمان أجهزتك المتصلة، حيث يسهم كل جهاز في حماية الأجهزة الأخرى من خلال مراقبة متبادلة متعددة الطبقات. وفي حال تعرض أحد الأجهزة للاختراق، تستطيع "Knox Matrix" عزله فوراً، ما يمنع انتشار التهديد إلى باقي النظام. وهكذا، يتحول المنزل الذكي إلى درع ذكي، حيث يساهم كل جهاز متصل في تعزيز الأمن العام بفضل تطبيق SmartThings.
الاعتراف العالمي بأمن أجهزة التلفاز لعام 2024
وتعتبر منصة الأمان "Knox" من سامسونج التي تم اعتمادها وتصديق فعاليتها من قبل الهيئات الحكومية وشركات الاعتماد المستقلة، خياراً موثوقاً لحماية بيانات المستخدم، حيث تلبي هذه المنصة باستمرار معايير الأمان الصارمة، ما يعزز من مكانتها البارزة في مجال السلامة والكفاءة الأمنية. وللعام العاشر على التوالي، حصلت "Knox" على شهادة "Common Criteria" أو "CC"، المعترف بها من قبل 31 دولة، ما يجعلها معياراً عالمياً لأمان منتجات تكنولوجيا المعلومات. وتؤكد هذه الشهادة أن تدابير الأمان التي تعتمدها سامسونج هي من بين الأفضل في هذا المجال. وتشمل جوانب التقييم مراقبة نظام Tizen OS في الوقت الفعلي وتقييم حظر مواقع التصيد الاحتيالي، بالإضافة إلى تقييم حماية البيانات من خلال "Knox Vault".
وتُقيّم شهادة "CC" بروتوكولات الأمان الخاصة بشركة سامسونج بشكل شامل، بدءاً من اكتشاف التهديدات المحتملة في نظام التشغيل Tizen OS، وصولاً إلى حظر مواقع التصيد بشكل استباقي. وتعزز الحماية المحسنة للمعلومات الشخصية، المدعومة بمعالج "Knox Vault" المخصص لوظائف الأمان، التزام سامسونج الراسخ بخصوصية المستخدم. وتؤكد شهادة "CC" لأجهزة التلفاز لعام 2024 على تفاني سامسونج المستمر في حماية بيانات المستخدم في عالم متصل بشكل متزايد، ما يضع معياراً عالياً للأمان في مجال التكنولوجيا.
مستقبلٌ أكثر أماناً مع Knox
ومع استمرار سامسونج في الابتكار ودفع حدود التكنولوجيا الذكية، تظل مسألة الأمان في صدارة أولوياتها. إن دمج نظام "Knox Matrix" المتطور في مجموعة أجهزة التلفاز الذكية يتيح للمستخدمين الاستمتاع بتجربة آمنة ومتصلة، تتكيف بسلاسة مع متطلبات العالم الحديث.
ويؤكد هذا التقدير من منصة " مينا تك"، التزام سامسونج الراسخ بتمكين العملاء من خلال تقديم الحماية الشاملة لجميع أجهزتهم. ومع استمرار المستهلكين في الاستفادة من مزايا المنازل الذكية، يمكنهم الاستمتاع براحة البال التي توفرها لهم سامسونج بفضل التزامها بحماية أجهزتهم باستخدام حلول الأمان المتطورة.
لمشاهدة المراجعة الكاملة من قبل "مينا تك"، يرجى الضغط على الرابط التالي: https://www.menatech.net/samsung-neo-qled-8k-2024-ar/ .
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