مبارك النجاح للطالبة ريماس سامي

وجاء هذا النجاح ثمرة جهد وإصرار، ودعم حقيقي من الأهل والمعلمين، وعلى رأسهم الأستاذ أحمد المصري الذي كان رفيق الفكرة وشريك النجاح.
مبارك لريماس ولجميع الناجحين والناجحات، متمنين لهم مزيدًا من التفوق في مسيرتهم العلمية.
