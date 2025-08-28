مبارك النجاح للطالبة ريماس سامي

06:22 م

الوكيل الإخباري- رغم التحديات الصحية وظروف الدراسة الصعبة، حققت الطالبة ريماس سامي إنجازًا مميزًا في الشق الأول من امتحانات الثانوية العامة، بمعدل مشرّف يرفع الرأس. اضافة اعلان





وجاء هذا النجاح ثمرة جهد وإصرار، ودعم حقيقي من الأهل والمعلمين، وعلى رأسهم الأستاذ أحمد المصري الذي كان رفيق الفكرة وشريك النجاح.



مبارك لريماس ولجميع الناجحين والناجحات، متمنين لهم مزيدًا من التفوق في مسيرتهم العلمية.

