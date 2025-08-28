وزيرا الصحة والسياحة يبحثان تطوير السياحة العلاجية والاستشفائية

وأكد الوزيران، خلال اللقاء الذي جرى في مقر وزارة السياحة والآثار، اليوم الخميس، التزام الوزارتين بدعم الجهود الهادفة إلى تطوير الخدمات وتسهيل وصول المرضى والزوار إلى المرافق الصحية المتخصصة، مشيران الى استعدادهم للترويج لهذا المنتج في الأسواق التقليدية واستهداف أسواق جديدة.
من جهته، لفت رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري، إلى ضرورة إعداد إحصاءات دقيقة حول حجم المراجعين للمستشفيات والمراكز الطبية والجامعية، بما يشمل توزيع المرضى بحسب الجنسية والإقامة والتخصصات العلاجية، مؤكداً أهمية اعتماد منصة "سلامتك" كمنصة موحدة للسياحة العلاجية في المملكة.
وقدمت هيئة تنشيط السياحة، عرضاً حول واقع القطاع، تضمن نتائج دراسة أُنجزت عام 2024 بالتعاون مع شركة "طبي" حول السوق الخليجي.
