الخميس 2025-08-28 06:41 م
 

وزيرا الصحة والسياحة يبحثان تطوير السياحة العلاجية والاستشفائية

ا
جانب من اللقاء
 
الخميس، 28-08-2025 06:34 م

الوكيل الإخباري- قال وزيرا الصحة الدكتور إبراهيم البدور والسياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، إن السياحة العلاجية والاستشفائية تُعد رافداً أساسياً للاقتصاد الوطني وركيزة مهمة في تعزيز مكانة الأردن كمقصد إقليمي في مجالي الطب والاستشفاء.

اضافة اعلان


وأكد الوزيران، خلال اللقاء الذي جرى في مقر وزارة السياحة والآثار، اليوم الخميس، التزام الوزارتين بدعم الجهود الهادفة إلى تطوير الخدمات وتسهيل وصول المرضى والزوار إلى المرافق الصحية المتخصصة، مشيران الى استعدادهم للترويج لهذا المنتج في الأسواق التقليدية واستهداف أسواق جديدة.


من جهته، لفت رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري، إلى ضرورة إعداد إحصاءات دقيقة حول حجم المراجعين للمستشفيات والمراكز الطبية والجامعية، بما يشمل توزيع المرضى بحسب الجنسية والإقامة والتخصصات العلاجية، مؤكداً أهمية اعتماد منصة "سلامتك" كمنصة موحدة للسياحة العلاجية في المملكة.


وقدمت هيئة تنشيط السياحة، عرضاً حول واقع القطاع، تضمن نتائج دراسة أُنجزت عام 2024 بالتعاون مع شركة "طبي" حول السوق الخليجي.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية وزيرا الصحة والسياحة يبحثان تطوير السياحة العلاجية والاستشفائية

ل

أخبار محلية ملتقى البرلمانيات يوصي بتكثيف برامج تدريبية متخصصة في الصياغة التشريعية

وزيرا الداخلية والسياحة ومدير عام الجمارك يزورون مركز حدود العمري

أخبار محلية وزيرا الداخلية والسياحة ومدير عام الجمارك يزورون مركز حدود العمري

مبارك النجاح للطالبة ريماس المصري

مناسبات مبارك النجاح للطالبة ريماس سامي

القصف لا يزال متواصلاً على المدنيين في غزة

فلسطين ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى قرابة 63 ألفا

ا

أخبار محلية وفد بحريني يزور مرافق شبابية ورياضية

محكمة أمن الدولة لم تصدر أي حكم بالإعدام للسنة الثالثة على التوالي

أخبار محلية محكمة أمن الدولة لم تصدر أي حكم بالإعدام للسنة الثالثة على التوالي

ا

أخبار محلية افتتاح المقر الجديد لمديرية التعاون في محافظة الزرقاء



 
 





الأكثر مشاهدة