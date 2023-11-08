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الأربعاء، 08-11-2023 01:30 م

توقيع إتفاقية بيع وشراء الغاز الطبيعي بين المناصير للزيوت والمحروقات و شركة البترول الوطنية

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الوكيل الإخباري - تم توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة الاردنية الحديثة لخدمات الزيوت والمحروقات ذ.م.م (المناصير للزيوت والمحروقات ) و شركة البترول الوطنية م.ع.م ، تهدف الى إنشاء مشروع وطني مشترك لتقليل كلف الطاقة على المواطن الإردني بحيث تقوم شركة البترول الوطنية بـإستخراج وتوريد الغاز الطبيعي من حقل الريشة لصالح شركة المناصير للزيوت والمحروقات.

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وقع عن شركة المناصير للزيوت والمحروقات المدير العام المهندس ياسر المناصير وعن شركة البترول الوطنية عطوفة المدير العام المهندس محمد الخصاونة بحضور ممثلي عن الشركتين من المناصير نائب المدير العام الدكتور رامز خوري و الدكتور مهند الحلواني مستشار الطاقة المتجددة ، ومن شركة البترول الوطنية م.ع.م السيد مهند الحسن نائب المدير العام.


صرح المدير العام لشركة المناصير للزيوت والمحروقات المهندس ياسر المناصير "اننا نسعى وبالتعاون مع شركة البترول الوطنية لتقليل الكلف على جيبة المواطن الاردني وذلك بعد دراسة الخيارات المتاحة لنا وتحديداً منتج الغاز الطبيعي من حقل الريشة عوضاً عن استيراده من الدول المجاورة ، كونه منتج أردني وبسواعد أردنية ، ويهدف هذا التوسع والتنوع والاستفادة من مجالات الطاقة الأخرى من منطلق إستراتيجية الشركة والتي تنبثق من شعارها تزامناً مع مرور 20 عاماً على تاسيسها " المناصير رواد الطاقة".


ومن جانبه أكد عطوفة المدير العام المهندس محمد الخصاونة أن التعاون المشترك بمثل هذه المشاريع تساعد شركة البترول الوطنية لزيادة انتاج كميات الغاز من جهة ويسهم في رفد خزينة الدولة الاردنية. وبموجب هذه الاتفاقية سيتم تزويد القطاع الصناعي وتحديداً الصناعات المستهلكة للطاقة بكثافة للغاز الطبيعي كبديل للمشتقات النفطية التي تشكل كلف مرتفعة على القطاع الصناعي.


ومن المتوقع أن تنخفض الكلف التشغيلية لهذه الصناعات المستخدمة للغاز الطبيعي من (25%-50%) والتي سيكون لها أثر مباشر على القطاع الصناعي وستزيد القدرة التنافسية جراء الانخفاض في الكلف، وبالتوازي سيحسن ذلك من إيرادات شركة البترول الوطنية وسيمكنها من التوسع في برامجها ومشاريعها لزيادة القدرة الإنتاجية من الحقل كون الشركة تمول أعمالها ومشاريعها ذاتياً من إيراداتها المتأتية من مبيعات الغاز.


ولضمان استمرارية التزويد مع الشركات المتعاقدة لشراء الغاز الطبيعي فقد ابتدأت الشركة في التوسع في برامج حفر الآبار، حيث قامت الشركة مؤخراً بالتعاقد مع شركة عالمية لحفر مجموعة من الآبار، ومن المتوقع أن يتم حفر ثمانية آبار خلال العام 2024 وعشرة آبار خلال العام 2025 تماشياً مع الخطة الاستراتيجية للشركة والتي تهدف إلى زيادة مساهمة الغاز المحلي في إجمالي الطاقة الأولية المستهلكة.


يذكر أن شركة المناصير للزيوت والمحروقات من أوائل الشركات الرائدة محلياً في بناء وتشغيل سلسلة من محطات الوقود حيث تم تشغيل أولى محطاتها عام 2001 بشكل جذاب ومميز وبمواصفات عالمية تضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة، وحرصت الشركة منذ البداية على إستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية لخدمة زبائنها وروادها . وتؤمن الشركة أيضاً جميع مرافقها بأعلى معايير الصحة والسلامة المهنية والبيئية في كافة فروعها، وهي حاصلة على شهادة الايزو 9001 والايزو 14001 منذ اكثر من إثني عشر عام وهي أيضاً أول شركة تعمل بهذا المجال تحصد شهادة الايزو 45001.


كما يضاف لشركة المناصير للزيوت والمحروقات إهتمامها بقطاع الطاقة المتجددة وتوفير الحلول للإستفادة من الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء حيث تشغل أكثر من 85% من محطاتها بالكامل من الطاقة الشمسية وتعد أول شركة وفرت خدمة شحن المركبات الكهربائية للعامة ويبلغ عدد وحدات الشحن العاملة  حالياً  24 وحدة شحن  تغطي جميع أنحاء المملكة.


ومن الجدير بالذكر أن الشركة تضم بكادرها أكثر من 2800 موظف وتشغل ما يزيد عن 100 محطة وقود عاملة، وتقوم بتزويد المحروقات ل 65 محطة وقود أهلية كموزع معتمد ، وتقدم خدمات أخرى عديدة بمحطاتها مثل سلسلة من الأسواق التجارية (لومي ماركت) ومطاعم الوجبات السريعة والصيدليات والخدمات البنكية وخدمة الصراف الآلي وعدد من المحلات التجارية المتنوعة لتوفر خدمات متكاملة في مكان واحد لتوقف العملاء.

 



 




 

 


 

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