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الأحد، 07-03-2021 04:42 م

توقيع اتفاقية بين كلية لومينوس الجامعية التقنية (LTUC) وجامعة الجونكوين للفنون التطبيقية والتكنولوجيا

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الوكيل الاخباري - وقعت كلية لومينوس الجامعية التقنية (LTUC) اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة الجونكوين للفنون التطبيقية والتكنولوجيا في كندا.

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حيث جائت هذه الخطوة كمبادرة مشتركة وفريدة من نوعها بهدف توفير محتوى متكامل للطلاب لتعزيز برنامج الدبلوم البريطاني (BTEC) في مجال الأمن السيبراني المقدم في قسم عبدالعزيز الغرير للحوسبة المتقدّمة (ASAC) باعتماد من وزارة التعليم العالي الأردنية وبيرسون البريطانية، أحد أفضل البرامج المعتمدة في المملكة المتحدّة.


ومن الجدير من الذكر أن جامعة الجونكوين قد أطلقت برنامج يهدف إلى صقل مواهب الطلاب الذين يدرسون مجالات الأمن السيبرياني من خلال تعليمهم باستخدام الأساليب النظرية والعملية إضافة إلى تمارين المحاكاة التي تضمن حصول الطلبة على أحدث ما توصلت إليه العلوم في هذا المجال إضافة إلى المهارات اللازمة للانخراط في سوق العمل. ومن ضمن الاتفاقية سيخضع أعضاء هيئة التدريس إلى دورات تدريبيّة لتمكينهم من مواكبة التطوّرات التكنولوجية المستمرة.


هذا وسيتمكن الطلاب من الانضمام إلى 6  دورات متقدّمة في مجال الأمن السيبراني، وسيحصلون على شهادة  تتيح لهم استكمال دراستهم في أي من المجالات التالية سواء في الأردن أو في الخارج:


الدبلوم المتقدّم – دورات تكنولوجيا أنظمة الحاسوب
بكالوريوس في التكنولوجيا (تطوير نظام الأعمال)
بكالوريوس في التكنولوجيا (الصحة الرقمية)
بكالوريوس في الأمن السيبراني


هذا وقد أطلقت كلية لومينوس الجامعية التقنية (LTUC) من خلال قسم عبدالعزيز الغرير للحوسبة المتقدمة (ASAC)  برامج الدبلوم البريطاني (BTEC)

في مجالات مختلفة في الحوسبة المتقدمة، والتي تشمل هندسة البرمجيات، الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وذلك استجابة لحاجة سوق العمل والطلب المتزايد على المتخصّصين في هذه المجالات.

 



 




 

 


 

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