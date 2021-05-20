تويوتا تواصل تطوير تقنيات محرك هيدروجيني عبر رياضة سباقات السيارات

الوكيل الاخباري - تأكيداً على التزامها الراسخ بتحقيق مجتمعٍ مستدام محايد للكربون يتيح حرية التنقل للجميع، أعلنت شركة تويوتا أنها تعمل على تطوير محرك هيدروجيني جديد سيتم تثبيته في سيارة سباقٍ صُمِّمت بالاعتماد على سيارة تويوتا كورولا سبورت.

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وستشارك سيارة السباق هذه في رياضات سباقات السيارات التنافسية تحت راية "أو آر سي روكي ريسينغ" (ORC ROOKIE Racing).



وقد تم تزويد سيارة السباق بمحرك ذي ثلاث أسطوانات خطية سعته 1.6 لتر مُعَزَّز بشاحن توربو، يعتمد على الهيدروجين المضغوط كمصدرٍ للوقود. وستشارك السيارة في أول سباق في الجولة الثالثة من سباق "ناباك فوجي سوبر تي إي سي 24 ساعة"، والتي تقام خلال الفترة من 21 إلى 23 أيار الحالي ضمن سلسلة سباقات "سوبر تايكيو" للعام 2021، التي تحظى بدعم من هانكوك.



وبهذه المناسبة، صرح كي فوجيتا، الممثل الرئيس للمكتب التمثيلي لشركة تويوتا في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، قائلاً: "نتطلع بشغف لاختبار تقنياتنا الجديدة الخاصة بالمحرك الهيدروجيني خلال سلسلة سباقات "سوبر تايكيو" لهذا العام.

وتؤكد مشاركتنا في هذه السباقات التزام شركة تويوتا بتحقيق مجتمعٍ محايد للكربون يتيح حرية التنقل للجميع، وذلك عبر اكتشاف مجالات متنوعة من التكنولوجيا."

وأضاف قائلًا: "أنا متحمس بشكل خاص لأنني أعتقد أن هناك فرصة كبيرة لاعتماد الهيدروجين كمصدر للطاقة في منطقة الشرق الأوسط، والتي تتمتع بإمكانات واعدة لإنتاج الهيدروجين النظيف من خلال كلٍ من الطاقة المتجددة والوقود الأحفوري باستخدام تقنية التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه CCUS".



وتستخدم السيارات التي تعتمد على خلايا وقود الهيدروجين ‏الكهربائية FCEV، كسيارة تويوتا ميراي، خلية وقودٍ يتفاعل بداخلها الهيدروجين كيميائياً مع الأكسجين الموجود في الهواء لإنتاج الكهرباء التي تدير المحرك.

وفي الوقت نفسه، وتقوم المحركات الهيدروجينية المستخدمة في هذا النوع من السيارات بتوليد الطاقة من خلال احتراق الهيدروجين باستخدام أنظمة تزويد وحقن الوقود التي تم تعديلها من الأنظمة الأخرى المستخدمة في محركات البنزين التقليدية. كذلك تتميز المحركات الهيدروجينية بكونها صديقة للبيئة، باعتبارها لا تنتج ثاني أكسيد الكربون على الإطلاق خلال الاستخدام.